هدة فرصتكم الأخيرة.. ليلي عبداللطيف تحذر من كارثة خطيرة تضرب هذه الدول بهذا الموعد.. وما توقعته للسعودية مفاجأة

انت الأن تتابع خبر هدة فرصتكم الأخيرة.. ليلي عبداللطيف تحذر من كارثة خطيرة تضرب هذه الدول بهذا الموعد.. وما توقعته للسعودية مفاجأةو الأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت ليلى عبد اللطيف، العرافة اللبنانية المعروفة عالميًا، من كارثة فادحة قد تصيب الدول العربية قريبًا. أشارت عبد اللطيف إلى ضرورة الاستعداد الفوري وأهمية التسامح بين الناس في مواجهة تزايد محتمل في الوفيات. كما أكدت على أهمية الانتقال إلى مناطق آمنة بعيدًا عن الأماكن المعرضة للخطر.

في تنبؤاتها

ذكرت عبد اللطيف أن موجة برد قارس ضربت بالفعل المملكة العربية السعودية ودولًا عربية أخرى في شتاء العام 1445، ما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار بالغة بالممتلكات. وحثت على البقاء في المنازل خلال تلك الفترات العصيبة لتجنب المزيد من المخاطر.

كما توقعت أن تشهد السعودية تحولات كبيرة، مثل إنشاء مجمع طبي وتعليمي هائل يجذب الطلاب الدوليين، مما يعزز مكانتها العالمية في هذين المجالين.

أما بالنسبة لأوروبا

فقد أشارت إلى كوارث ناجمة عن تقلبات طبيعية قد تؤثر سلبًا على جودة الحياة في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. في هذا السياق، تنبأت عبد اللطيف أيضًا بوقوع أزمات في أفريقيا قد تؤدي إلى حروب أهلية وانقلابات، إضافة إلى توقعات بتوترات في أمريكا قد تُسفر عن كارثة.



كذلك،