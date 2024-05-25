انت الأن تتابع خبر ذي القعدة لن ينتهى بسلام . ليلى عبد اللطيف تكشف وهي مرعوبة ترتجف هذا ماسيحدث بعد اسبوع ..! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحذر ليلى عبد اللطيف من توقعات مقلقة للشرق الأوسط قبل عيد الأضحى 2024، حيث أعلنت العرافة اللبنانية في مقابلة مع قناة "الظفرة" عن احتمال تفشي فيروس جديد في عمان يتجاوز خطورة فيروس كورونا،
مؤكدة على أهمية الإجراءات الوقائية التي قد تعتمدها وزارة الصحة الأردنية.
- وأشارت إلى أن هذا الفيروس الجديد قد يستلزم العودة إلى نمط الحياة الذي ساد خلال جائحة كورونا، بما في ذلك العمل والتعليم من المنازل. علاوة على ذلك، حذرت من ظهور سلالة جديدة من فيروس الجدري تفوق سابقاتها فتكًا وخطورة.
- رغم الجدل الواسع الذي يصاحب توقعاتها والتشكيك في دقتها من قبل الكثيرين، تواصل ليلى عبد اللطيف جذب انتباه واسع من المتابعين وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تثير توقعاتها نقاشًا مستمرًا، مما يعكس تأثيرها القوي على الرأي العام في المنطقة.