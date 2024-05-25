انت الأن تتابع خبر ذي القعدة لن ينتهى بسلام . ليلى عبد اللطيف تكشف وهي مرعوبة ترتجف هذا ماسيحدث بعد اسبوع ..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحذر ليلى عبد اللطيف من توقعات مقلقة للشرق الأوسط قبل عيد الأضحى 2024، حيث أعلنت العرافة اللبنانية في مقابلة مع قناة "الظفرة" عن احتمال تفشي فيروس جديد في عمان يتجاوز خطورة فيروس كورونا،

مؤكدة على أهمية الإجراءات الوقائية التي قد تعتمدها وزارة الصحة الأردنية.