انت الأن تتابع خبر احلى من المحلات طريقة عمل عجينة لقمة القاضي السهلة والمقرمشة بلونها الذهبي وبطعم لذيذ لا يقاوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعكف العديد من الأسر على إعداد حلوى لقمة القاضي، التي تتميز بطعمها الشهي وقرمشتها الفريدة، باتباع وصفة تقليدية تحظى بشعبية كبيرة. تظهر الدقة في اختيار المكونات الأساسية،

حيث تشمل الوصفة ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض، ربع كوب من النشا، ورشة ملح، وملعقة صغيرة من الخل إضافة إلى ملعقة من ماء الورد وثلاث ملاعق من الزيت. كما تتطلب الوصفة ملعقة واحدة لكل من الخميرة والسكر وكوبين من الماء الفاتر، بالإضافة إلى زيت غزير للتحمير.

يشار إلى أن خطوات تحضير هذه الحلوى تبدأ بمزج الدقيق والنشا والملح، ثم إضافة الخميرة والسكر وعجن الخليط جيدًا مع الماء الفاتر والزيت وماء الورد. بعد أن ترتاح العجينة في مكان دافئ حتى تخمر، يتم تشكيل العجين إلى كرات صغيرة تقلى في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون.

وبعد الانتهاء من القلي، يمكن تغطيس الحلوى في شربات بارد أو تزيينها بالسكر الناعم أو الشوكولاته المذابة. للشربات، ينصح باستخدام ماء الورد أو عصير الليمون لإضفاء نكهة مميزة والحفاظ على قوام الشربات كثيفًا لضمان المذاق المقرمش للقمة القاضي.

تعد هذه الحلوى أكثر من مجرد طعام تقليدي، فهي تلعب دورًا محوريًا في توطيد العلاقات الأسرية وبث روح البهجة خلال التجمعات العائلية في شهر رمضان وغيره من المناسبات، مما يجعل من لقمة القاضي رمزًا للتراث الغذائي والثقافي.