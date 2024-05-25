انت الأن تتابع خبر واخير الحل الاخير لتساقط الشعر.. وصفة لإطالة الشعر وانبات الفراغات وعلاج التساقط لن يتوقف شعرك عن النمو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل وصفات طبيعية على حل مشاكل تساقط الشعر وظهور الفراغات، حيث يتجه العديد من الأفراد نحو بحث عن حلول فعالة وأقل تكلفة مقارنةً بالمنتجات الباهظة الثمن التي قد لا تؤدي إلى نتائج مرضية. يُنظر إلى العلاجات الطبيعية على أنها آمنة وسهلة التحضير لاحتوائها على مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل.

من بين الوصفات المفضلة

وصفة جل الصبار التي تسهم في إطالة الشعر وإيقاف التساقط بالإضافة إلى ترطيبه وتنعيمه. تتكون هذه الوصفة من ملعقتين كبيرتين من جل الصبار، ربع ملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة من زيت اللوز الحلو. تُمزج المكونات جيدًا وتُطبق على الشعر وفروة الرأس بتدليك مستمر، وتُترك المكونات على الرأس تحت كيس بلاستيك لمدة 20 دقيقة قبل أن يغسل الشعر بشامبو طبي وماء فاتر ثم بماء بارد.

أما وصفة تطويل الشعر بزيت الزيتون

فتعتبر من العلاجات المعروفة لمشاكل الشعر المختلفة، حيث يتم مزج زيت الزيتون مع زيت الأرجان وملعقة كبيرة من الفازلين الطبي، ويُدلك الخليط على الشعر وفروة الرأس لفترة كافية ليتمكن من الامتصاص قبل غسله بالماء الفاتر وشامبو مختار.

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