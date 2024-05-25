انت الأن تتابع خبر يصنع المعجزات .. اخلطي زيت الزيتون مع الموز و وضعيهم في تلك المناطق قبل النوم كل ليلة وستندهشي من النتيجة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تهتم النساء والفتيات بشكل كبير بعناية البشرة، حيث إن شكل البشرة يؤثر على المزاج بشكل كبير ولذلك، تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام مستحضرات العناية بالبشرة للحفاظ على جمالها ونضارتها، على الرغم من أن بعض هذه المنتجات قد تسبب ضررًا وتسرّع ظهور علامات الشيخوخة، ولكننا سنقدم لك وصفة فعالة تحتوي على زيت الزيتون والموز لمعالجة مشاكل البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، لتمنحك بشرة نضرة وشبابية، وتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
- وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة
المكونات:
- ثمرة حبة موز
- عدد مقدار 3 ملاعق من زيت الزيتون.
- مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة.
- مقدار ثلاثة ملعقة زيت اللوز
طريقة التحضير والاستخدام
- في المرحلة الأولى، يتوجب علينا الحصول على صحن صغير يُوضع فيه حبة موز يتم هرسها بالشوكة حتى تتحول إلى خليط كريمي وناعم.
- في المرحلة التالية، يتم إضافة زيت الزيتون إلى الموز ويُخلط الخليط بشكل جيد حتى يصبح متجانسًا.
- في الخطوة الثالثة، يتم إضافة الخميرة وزيت اللوز إلى الخليط، ثم يُخلط مرة أخرى ليتم الحصول على مزيج كريمي يُسهل توزيعه على البشرة والجلد.
- في الخطوة الثالثة، يوزع المزيج على البشرة ويترك لمدة تصل إلى ثلاثين دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ بشكل جيد، وينصح بتكرار هذه العملية أسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج في تفتيح البشرة.