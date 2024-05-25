انت الأن تتابع خبر يصنع المعجزات .. اخلطي زيت الزيتون مع الموز و وضعيهم في تلك المناطق قبل النوم كل ليلة وستندهشي من النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم النساء والفتيات بشكل كبير بعناية البشرة، حيث إن شكل البشرة يؤثر على المزاج بشكل كبير ولذلك، تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام مستحضرات العناية بالبشرة للحفاظ على جمالها ونضارتها، على الرغم من أن بعض هذه المنتجات قد تسبب ضررًا وتسرّع ظهور علامات الشيخوخة، ولكننا سنقدم لك وصفة فعالة تحتوي على زيت الزيتون والموز لمعالجة مشاكل البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، لتمنحك بشرة نضرة وشبابية، وتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة

المكونات:

ثمرة حبة موز

عدد مقدار 3 ملاعق من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة.

مقدار ثلاثة ملعقة زيت اللوز

طريقة التحضير والاستخدام