انت الأن تتابع خبر «مفاجأة صادمة متخطرش على بالك».. اعرف ماذا يحدث للكبد في جسم الإنسان عند تناول الخوخ.. هتندهش من اللي هتعرفه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -يوجد الكثير من الفواكة الصيفية منها والشتوية وجميعنا نحبها بإختلاف أصنافها، وللفاكهة فوائد عديدة وغنية بالفيتامينات ومنها ما يساهم في علاج بعض الأمراض في اجسامنا، ومن هذه الفاكهة الخوخ وهو من الفواكة الصيفية اللذيذة الذي يساهم في حماية الكبد من التلف ويعزز وظائفه.
ما يحدث للكبد عند تناول الخوخ
- مضادات الأكسدة: يحتوي الخوخ علي العديد من مضادات الاكسدة التي تعمل كحماية له من التلف الذي يتكون من عجز الجذور الحرة.
- الألياف الغذائية: يحتوي أيضاً علي ألياف غذائيّة عالية تساعد في التخلص من السموم الموجودة فى الكبد وكذلك القالون.
- مضادات الاكسدة: وهي من الخصائص التي يتميز بها الخوخ إحتوائه علي مضادات للأكسدة تعمل علي تقليل الألتهابات التي توجد في الكبد.
تعرف علي فوائد أخري للخوخ
- يساعد الخوخ في إنقاص الوزن لأن به سعرات حرارية منخفضة تؤدي علي الاحساس بالشبع لفترات طويلة.
- يحارب البكتيريا المسبية للأمراض ويعزز المناعة لإحتوائه على فيتامين سي.
- يطهر المثانة ويعمل على ازالة حصوات الكلي بشكل طبيعي لوجود عنصر البوتاسيوم.
- يمنع الإصابة بإضطرابات العين مثل العمي الليلي والضمور البقعي الذي يرتبط بالعمر لإحتوائه علي مركب البيتا كاروتين وهذه خصائصه.
- يحتوي أيضاً علي فيتامين K ومضادات للأكسدة ومركبات الليكوبين واللوتين ويحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الأخري التي تقلل من أمراض القلب وتمنع حدوث الجلطات، لذا فإن الفاكهة عنصر مهم لتمدنا بالفيتامنات والمعادن التي تفيد أجسامنا.