انت الأن تتابع خبر «مفاجأة صادمة متخطرش على بالك».. اعرف ماذا يحدث للكبد في جسم الإنسان عند تناول الخوخ.. هتندهش من اللي هتعرفه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يوجد الكثير من الفواكة الصيفية منها والشتوية وجميعنا نحبها بإختلاف أصنافها، وللفاكهة فوائد عديدة وغنية بالفيتامينات ومنها ما يساهم في علاج بعض الأمراض في اجسامنا، ومن هذه الفاكهة الخوخ وهو من الفواكة الصيفية اللذيذة الذي يساهم في حماية الكبد من التلف ويعزز وظائفه.

ما يحدث للكبد عند تناول الخوخ

مضادات الأكسدة: يحتوي الخوخ علي العديد من مضادات الاكسدة التي تعمل كحماية له من التلف الذي يتكون من عجز الجذور الحرة.

يحتوي الخوخ علي العديد من مضادات الاكسدة التي تعمل كحماية له من التلف الذي يتكون من عجز الجذور الحرة. الألياف الغذائية: يحتوي أيضاً علي ألياف غذائيّة عالية تساعد في التخلص من السموم الموجودة فى الكبد وكذلك القالون.

يحتوي أيضاً علي ألياف غذائيّة عالية تساعد في التخلص من السموم الموجودة فى الكبد وكذلك القالون. مضادات الاكسدة: وهي من الخصائص التي يتميز بها الخوخ إحتوائه علي مضادات للأكسدة تعمل علي تقليل الألتهابات التي توجد في الكبد.

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