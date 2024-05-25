بذور شهيرة برخص التراب تتحول لمعجزة اذا تناولتها كل صباح تقضي على سكري الدم وتنزل الوزن وتنسف الكرش بسرعة كبيرة .

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رياض - احمد صلاح - يشير خبراء التغذية إلى أن بذور الشيا، الغنية بالمغذيات الضرورية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، الألياف، الكالسيوم، المغنيسيوم، ومضادات الأكسدة، توفر فوائد صحية متعددة عند تناولها بشكل يومي

. رافائيل غرومان، أحد الخبراء في مجال التغذية، أوضح أهمية طحن بذور الشيا لزيادة قابليتها للامتصاص البيولوجي مما يعزز صحة القلب والدماغ ويقي من الالتهابات. وأضاف أن نقع هذه البذور قبل استهلاكها يساعد في تجنب مشاكل الجهاز الهضمي من خلال تحفيز نمو البكتيريا المفيدة في القولون.

علاوة على ذلك، تحتوي بذور الشيا على تسعة أحماض أمينية أساسية، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي ولا تتطلب دمجها مع أنواع أخرى من الحبوب. تنوع استخدامات بذور الشيا في المطبخ كبير، حيث يمكن إضافتها إلى السلطات، منتجات الألبان، والحبوب، بجانب إمكانية إدراجها في وجبات الإفطار أو العصائر. ينصح غرومان بإضافة بذور الشيا إلى الزبادي لتحفيز تجربة غنية بالنكهات والفوائد الصحية.

لذا، يبدو أن الاستخدام المنتظم لبذور الشيا يمثل خيارًا ذكيًا لدعم الصحة العامة وتعزيز عمل الأنظمة الحيوية المختلفة في الجسم.