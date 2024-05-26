“السر في الدقة” .. اسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة قوي! !

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رياض - احمد صلاح - يُعد مخلل الباذنجان أحد الأطباق المفضلة على موائد الطعام في معظم الوجبات، حيث يُقدم كفاتح للشهية بنكهة مميزة تجعله غير قابل للإستغناء. لا سيما، فإن تحضير هذا المخلل في المنزل يكتسب شعبية كبيرة بين ربات البيوت لضمان نظافته وجودته.

فيما يخص مكونات تحضير مخلل الباذنجان، فهي تشمل:

- كيلو من الباذنجان العرايس.

- نصف كوب من الخل الأبيض.

- ثلث كوب من عصير الليمون.

- خمس ملاعق كبيرة من الملح.

- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر المفروم.

- 10 فصوص من الثوم المفروم.

- حبة من الفلفل الأحمر المفروم.

- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

- حزمة من الكزبرة الخضراء المطحونة.

- أربع ملاعق من الزيت.

طريقة التخليل

تبدأ بإزالة أعناق الباذنجان وغسله جيداً ثم يتم غليه في ماء مع إضافة الملح والخل حتى ينضج، وبعد ذلك يُصفّى ويترك ليبرد. ثم تُجهّز تتبيلة الباذنجان بخلط الفلفلين الأحمر والأخضر مع الثوم، الملح، الكزبرة، الخل،

وعصير الليمون في وعاء.