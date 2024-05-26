انت الأن تتابع خبر مرض السكري .. كل ما تريد معرفته عنه أنواعه وإعراضه وطرق علاجه ونصائح للوقاية منه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرض السكر أو السكري هو من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، ويعاني العديد من المصريين من هذا المرض المزمن. في هذا المحتوى، سنتناول مرض السكر بشكل شامل، بدءًا من تعريفه وأنواعه، وصولًا إلى أعراضه ومضاعفاته، بالإضافة إلى طرق العلاج والوقاية منه. سنقدم للقارئ كل ما يحتاج معرفته حول هذا المرض الشائع والخطير الذي يحتاج إلى اهتمام خاص للحفاظ على صحة المصابين به.

يعاني الكثير من المصريين من مرض السكر المعروف أحيانًا بالسكري، وهو مرض شائع ينتشر في جميع أنحاء العالم. يعتبر مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى علاج مستمر ورعاية خاصة. سنتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بمرض السكر من أعراضه وطرق علاجه والوقاية منه.

تعريف مرض السكر

مرض السكر هو حالة صحية معقدة تنتج نتيجة لنقص واضطراب في إفراز هرمون الأنسولين في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي. يعتبر مرض السكر مرضًا مزمنًا يتطلب رعاية مدى الحياة وتحكمًا جيدًا لتجنب المضاعفات.

أنواع مرض السكر

هناك ثلاثة أنواع من مرض السكر، الأولى هي مرض السكر من النوع الأول الذي يتطلب حقن الأنسولين مدى الحياة، النوع الثاني يرتبط بالعوامل الوراثية وأسلوب الحياة، أما سكر الحمل فهو ارتفاع مؤقت في نسبة السكر أثناء فترة الحمل.

أعراض الإصابة بمرض السكر

تشمل الأعراض الشائعة لمرض السكر العطش الشديد، زيادة التبول، فقدان الوزن، الإرهاق، الغثيان، بطء التئام الجروح، الجوع المستمر، زيادة الوزن، التقلبات المزاجية، التهابات الجلد، وغيرها.

مضاعفات مرض السكر

تتنوع مضاعفات مرض السكر وتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، تلف الأعصاب، تأثيرات سلبية على الشبكية والرؤية، مشاكل السمع، التهابات الجلد، سكتات دماغية، وفشل كلوي.

علاج مرض السكر