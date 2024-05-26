انت الأن تتابع خبر في اسبوع فقط...معجزة الزنجبيل اقوى وصفة طبيعية من مطبخك هتخلصك من الكرش وتنقص وزنك بسهولة بدون الحاجة للرجيم.!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُسلط الضوء على الزنجبيل باعتباره مكونًا محوريًا في الطب التقليدي ومطبخًا يُستخدم لآلاف السنين، حيث يُعرف بأنه يحتوي على مركبات Gingerols في حالته الطازجة

وShogaol عند تجفيفه

الأمر الذي يمنحه فوائد صحية متنوعة. تُظهر الأبحاث العلمية، خاصة تلك الصادرة في السنوات الأخيرة، كيف أن الزنجبيل له تأثير ملموس في دعم برامج إنقاص الوزن وتعزيز الشعور بالشبع، بالإضافة إلى تحسين الوظائف الأيضية المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية.

وتبرز دراسة أُجريت في عام 2012