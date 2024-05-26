انت الأن تتابع خبر في اسبوع فقط...معجزة الزنجبيل اقوى وصفة طبيعية من مطبخك هتخلصك من الكرش وتنقص وزنك بسهولة بدون الحاجة للرجيم.!والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُسلط الضوء على الزنجبيل باعتباره مكونًا محوريًا في الطب التقليدي ومطبخًا يُستخدم لآلاف السنين، حيث يُعرف بأنه يحتوي على مركبات Gingerols في حالته الطازجة
وShogaol عند تجفيفه
- الأمر الذي يمنحه فوائد صحية متنوعة. تُظهر الأبحاث العلمية، خاصة تلك الصادرة في السنوات الأخيرة، كيف أن الزنجبيل له تأثير ملموس في دعم برامج إنقاص الوزن وتعزيز الشعور بالشبع، بالإضافة إلى تحسين الوظائف الأيضية المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية.
وتبرز دراسة أُجريت في عام 2012
- بمشاركة ماري بيير سانت أونغ من جامعة كولومبيا، حيث تناول فيها 10 رجال 2 غرام من مسحوق الزنجبيل المذاب في الماء الساخن بعد الإفطار، وقد أكدت النتائج أن هؤلاء الرجال شعروا بشبع مطول وأظهروا زيادة في معدل حرق السعرات الحرارية، مما يدعم دور الزنجبيل في التحكم بالوزن وتعزيز معدل الأيض.
- أشارت دراسة أخرى نُفذت في كوريا الجنوبية في عام 2019 إلى أن 80 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة وقد تناولوا مستخلص الزنجبيل الإيثانولي المعالج بالبخار على مدى 12 أسبوعًا، قد فقدوا دهونًا بدنية ملحوظة دون إجراء تغييرات غذائية أخرى، مما يُلمح إلى أن مكملات الزنجبيل يمكن أن تُسهم بشكل فعّال في التحكم بالوزن.
- توضح مراجعة الأبحاث التي أُجريت في عام 2018 فائدة أخرى للزنجبيل في تقليل مقاومة الإنسولين، وهي مشكلة شائعة لدى مرضى السكري من النوع الثاني. كما يُعتبر الزنجبيل مفيدًا في خفض مستويات الإنسولين وتحسين كلٍ من حساسية الإنسولين ومؤشر الجلوكوز الصيامي، الأمر الذي يرتبط بفقدان الوزن وتحسين نسبة الخصر إلى الورك.
- بالإضافة إلى مساهمته في إنقاص الوزن، كشفت الأبحاث عن خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات، ما قد يعزز من الصحة العامة ويسهم في تخفيف آلام التهابية مختلفة. تبيّن من كل ما سبق أن الزنجبيل يتخطى كونه مجرد توابل تُضاف للطعام لإضفاء النكهة؛ إنه عنصر ذو قيمة طبية عالية يدعم الصحة بشكل موثق.