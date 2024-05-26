انت الأن تتابع خبر “كوارث في اكثر من دولة والآتي أعظم”.. ليلى عبد اللطيف تقذف الرعب بين الدول وتفضح بثقة ما سيحدث في الأيام المقبلة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلقت العرافة ليلى عبد اللطيف توقعاتها المثيرة للجدل بعد حادث سقوط الطائرة الإيرانية الذي أودى بحياة العديد وأثار صدمة عالمية، مما أثار ضجة واسعة. في تصريحات أخيرة، واشارت عبد اللطيف إلى أن الحادث لم يكن مجرد صدفة بل يندرج ضمن سلسلة أحداث تشير إلى تغيرات جذرية عالمية، محذرة من تصاعد التوترات الدولية وتدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية.
علاوة على ذلك
- نوهت ليلى إلى احتمال اشتعال نزاعات جديدة وتعرض الاستقرار العالمي للخطر، الأمر الذي جعل كثير من الناس يأخذون تحذيراتها على محمل الجد نظرًا لدقة توقعاتها السابقة. ومع هذه التوقعات المقلقة، يظل السؤال قائمًا حول إمكانية العمل على تجنب هذه الأحداث أو التخفيف من حدتها على الصعيد العالمي.
- في ظل الترقب الذي يخيم على العالم، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الرؤى التي قدمتها ليلى عبد اللطيف ستتحول إلى واقع أم لا.
- وفي هذا الإطار، يبقى المجتمع الدولي بحالة من اليقظة والحذر، في انتظار ما قد تكشف عنه الأحداث المستقبلية والتقاطعات الجيوسياسية المتوقعة.