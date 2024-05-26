انت الأن تتابع خبر “كوارث في اكثر من دولة والآتي أعظم”.. ليلى عبد اللطيف تقذف الرعب بين الدول وتفضح بثقة ما سيحدث في الأيام المقبلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت العرافة ليلى عبد اللطيف توقعاتها المثيرة للجدل بعد حادث سقوط الطائرة الإيرانية الذي أودى بحياة العديد وأثار صدمة عالمية، مما أثار ضجة واسعة. في تصريحات أخيرة، واشارت عبد اللطيف إلى أن الحادث لم يكن مجرد صدفة بل يندرج ضمن سلسلة أحداث تشير إلى تغيرات جذرية عالمية، محذرة من تصاعد التوترات الدولية وتدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية.

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