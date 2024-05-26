انت الأن تتابع خبر للتخلص من الحشرات والصراصير في المنزل نهائياً في فصل الصيف..طرق فعالة وبسيطة دون الحاجة للمبيدات الكيماوية الضارة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه الأسر في منازلها تحديات بيئية وصحية كبيرة بسبب انتشار الحشرات والصراصير، مما دفع الخبراء لتقديم عدة تقنيات ووصفات طبيعية لمكافحتها بفعالية مع الحفاظ على البيئة.

وبين هذه الحلول

يبرز استخدام خليط السكر وصودا الخبز، الذي يجذب الصراصير إلى السكر ثم يقتلها صودا الخبز بشكل فعال. كما أوضح الخبراء أن زيت النعناع يعد مفيدًا لدرء الحشرات بفضل رائحته القوية.

وقال الخبراء

إن حمض البوريك يلعب دورًا هامًا في القضاء على الصراصير عبر خلطه بالطعام أو الماء. كما تُستخدم الفخاخ اللاصقة وأجهزة البخار كتقنيات حديثة لاصطياد الحشرات وإزالتها وبيضها بكفاءة دون ترك مخلفات سامة.

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