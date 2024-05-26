انت الأن تتابع خبر أحلى الحلويات المنعشة المثالية هتبري عيلتك بيها.. أعملي كيكة باردة بالطبقات الخطيييرة بطعم رائع هتكون جاهزة في دقايق فقط! ! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتيح طريقة تحضير أكواب الحرير الباردة إمكانية صنع حلوى لذيذة وسريعة في المنزل، حيث تعد من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار على حد سواء. يمكن تحضير هذه الوصفة الكلاسيكية باستخدام مكونات بسيطة واقتصادية متوافرة في معظم المنازل. تشمل الخطوات الأساسية في التحضير صنع صوص الشوكولاتة، تجهيز الكريمة وترتيب الطبقات داخل الأكواب.

للبدء، يحضر الصوص عبر خلط السكر والكاكاو في إناء مع إضافة الماء والزبدة، ويطهى على نار متوسطة حتى يثقل قوامه، ثم يترك ليبرد.

يتم تكسير البسكويت وتوزيعه في الأكواب الصغيرة، ويصب فوقه القليل من الصوص. الطبقة التالية تشمل خفق الكريم شانتيه مع الحليب والجبنة الكريمية وبسكويت الشوكولاتة حتى الحصول على مزيج كثيف يبرد في الثلاجة.

في خطوة لاحقة، يتم تحضير مزيج الشوكولاتة والكريمة على نار هادئة. بعد الخفق، يتم ترتيب طبقات الكريمة والجناش داخل الأكواب، ويزين الوجه بقطع البسكويت. الوصفة تكتمل بوضع الأكواب في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

هذه الحلوى تقدم كتحلية مثالية في المناسبات المختلفة أو كضيافة خفيفة للزائرين. يمكن أن تضيف لمسة من البهجة لأي جمع عائلي أو لقاء مع الأصدقاء، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأي وقت.