انت الأن تتابع خبر النحس والموت والحظ التعيس ينتظران ابناء هذا البرج في النصف الثاني من2024.. وماغي فرح تكشف المستور بصراحة لأول مرة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد التوقعات الفلكية لماغي فرح تحولات مهمة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وخصوصًا لمواليد برج الحمل، حيث ستكون الأشهر اكتوبر ونوفمبر من الأفضل لهم.

كما ذكرت فرح، الفلكية المعروفة، أن مواليد هذا البرج سيستفيدون من دعم كوكب جوبيتر في مارس، مما يزيد من فرصهم ومكانتهم بشكل مؤثر، بالإضافة إلى أن السفر سيكون خيارًا مفضلًا لهم ابتداءً من أبريل.

ولفتت أيضًا الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على الصحة، مع الإشارة إلى توقعات بلقاء جديد قد يحمل معه الحب لمواليد برج الحمل. من جهة أخرى، وصفت فرح العام الجديد بأنه سيكون عام "الخروج من الأزمات" لبرج الثور، حيث من المتوقع أن تنجلي الأزمات بحلول مايو، ممهدة الطريق نحو فرص وترقيات مهنية قد تتخللها شراكات تجارية ناجحة.

أشارت فرح إلى أن الثور قد يواجه تحديات عاطفية لكنه سيتخطاها، مع نصيحة بتجنب الأطعمة التي قد تثير مشاكل في المعدة. بالنسبة لبرج الجوزاء، تنبأت بسنة تتراوح بين الأمل والصعوبات، خصوصًا مع دخول ساتورن إلى برج الحوت، لكنها تتوقع تحسنًا في مارس. أكدت على الحذر في العلاقات العاطفية وضرورة الاعتناء بالصحة لتفادي الإرهاق.

أما برج السرطان، فستكون لهم سنة تزخر بالانطلاق العاطفي والفرص الجديدة، مع تنبيه للحذر من التحديات التي قد تظهر. واختتمت فرح بتناول توقعات برجي القوس والجدي، حيث توقعت عامًا مليئًا بالحب للقوس محذرة من التسرع في العلاقات، بينما يبدو أن الجدي سيشهد تغيرات كبيرة وفرصًا لتحقيق الثروة في مايو، مع التوصية بالعناية بمشاكل العظام.

وتُظهر هذه التوقعات أن العام الجاري سيكون حافلًا بالأحداث والتغييرات للأبراج، مما يستلزم الاستعداد الجيد والتحلي بالصبر للتعامل مع التحديات المتنوعة التي قد تواجههم.