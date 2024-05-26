اعجاز رباني لعشبة شهيرة يجهلها الكثير تجعل العجوز الى بعكاز لشباب في العشربنات.!

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رياض - احمد صلاح - يُعتبر الزعفران من أغلى التوابل في العالم، مشتهرًا بثرائه بالمواد الطبيعية والمعادن. ويُزرع أساسًا في آسيا، خاصة في الهند حيث يُستخدم بكثرة.

تتميز هذه التوابل برائحتها العطرية وتقدم فوائد متعددة، أبرزها للعناية بالبشرة. فالزعفران فعّال في علاج الحروق الشمسية ويعزز شفاء الجلد المتضرر، كما يمنح البشرة الحيوية والتألق.

كما أن الزعفران معروف بقدرته على تحسين لون البشرة، حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، وتفتيح البقع الداكنة بفضل الفيتامينات الهامة التي يحتويها. ويشيع استخدام ماسك الزعفران وزيت الزيتون لما له من فوائد في تهدئة البشرة الملتهبة وتقليل ظهور الخطوط والتجاعيد.

طريقة تحضير الماسك تشمل نصف ملعقة صغيرة من الزعفران، ملعقة صغيرة من العسل الخام، وملعقتين من زيت الزيتون. يُنقع الزعفران في الماء حتى يعطي اللون الأصفر، ومن ثم يُخلط مع الزيت ويُطبق على البشرة لعدة دقائق قبل أن يُمسح بقطعة قطنية ويُغسل الوجه بالماء الفاتر، وأخيرًا يُستخدم ماء الورد.

يُذكر أن الزعفران كان دائمًا مركزًا للاهتمام في الطب التقليدي الآسيوي، وقد نمت شهرته عالميًا في مجال العناية بالبشرة خلال السنوات الأخيرة