اعملي لأولادك بسكويت الشوكولاتة الذيذ في المنزل بمكونات بسيطة واحلى كمان.!!

انت الأن تتابع خبراعملي لأولادك بسكويت الشوكولاتة الذيذ في المنزل بمكونات بسيطة واحلى كمان.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتل وصفات البسكويت الممزوجة بالشوكولاتة مكانة رفيعة بين الأطعمة المفضلة للكثيرين، خاصة الأطفال، لمذاقها الشهي وفوائدها المحفزة للمزاج

يوجه العديد

من الأهالي اهتمامهم لتعلم تحضير هذه الوصفات بالمنزل كبديل اقتصادي لشرائها من المتاجر بأسعار مرتفعة. يمتاز بسكويت الشوكولاتة بقوامه المقرمش وطعمه الغني الذي يساهم في تحسين الحالة المزاجية ويخفف من التوتر والاكتئاب.

لتحضير بسكويت الشوكولاتة تحتاج إلى المكونات التالية:

- 3 أكواب من الدقيق الأبيض

- كوب ونصف من الزبدة في درجة حرارة الغرفة

- كوب ونصف من السكر

- 3 بيضات

- ملعقة كبيرة من الفانيليا

- كوب إلا ربع من الكاكاو الخام

- ملعقتين صغيرتين من البيكنج صودا

- ملعقة صغيرة من الملح

أما خطوات التحضير: