اعملي لأولادك بسكويت الشوكولاتة الذيذ في المنزل بمكونات بسيطة واحلى كمان.!!

انت الأن تتابع خبراعملي لأولادك بسكويت الشوكولاتة الذيذ في المنزل بمكونات بسيطة واحلى كمان.!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحتل وصفات البسكويت الممزوجة بالشوكولاتة مكانة رفيعة بين الأطعمة المفضلة للكثيرين، خاصة الأطفال، لمذاقها الشهي وفوائدها المحفزة للمزاج
يوجه العديد
- من الأهالي اهتمامهم لتعلم تحضير هذه الوصفات بالمنزل كبديل اقتصادي لشرائها من المتاجر بأسعار مرتفعة. يمتاز بسكويت الشوكولاتة بقوامه المقرمش وطعمه الغني الذي يساهم في تحسين الحالة المزاجية ويخفف من التوتر والاكتئاب.
لتحضير بسكويت الشوكولاتة تحتاج إلى المكونات التالية:
- - 3 أكواب من الدقيق الأبيض
- - كوب ونصف من الزبدة في درجة حرارة الغرفة
- - كوب ونصف من السكر
- - 3 بيضات
- - ملعقة كبيرة من الفانيليا
- - كوب إلا ربع من الكاكاو الخام
- - ملعقتين صغيرتين من البيكنج صودا
- - ملعقة صغيرة من الملح
أما خطوات التحضير:
- 1. استخدمي بولة عميقة لخفق الزبدة والسكر بالمضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي فاتح اللو,date_recter.
- 2. أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق.
- 3. في وعاء منفصل، امزجي الدقيق، البيكنج صودا، الملح والكاكاو، وحركي المكونات جيدًا.
- 4. اسكبي الخليط السائل فوق المكونات الجافة وامزجيهم حتى تتشكل عجينة طرية ومتماسكة.
- 5. غطي العجين وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- 6. بعد الراحة، شكلي العجين إلى كرات متساوية الحجم ورصيها في صينية مدهونة بالزيت.
- 7. اخبزي البسكويت في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.
- 8. بعد الخبز، اتركي البسكويت يبرد تمامًا قبل تغميسه بشوكولاتة نوتيلا أو لوتس ورش المكسرات.
- يمكن تقديم هذا البسكويت كحلوى مثالية بعد الوجبات أو كسناكس مع فنجان من القهوة، مما يوفر لحظات تذوق رائعة تجمع بين اللذة والفوائد الصحية.