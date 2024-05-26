انت الأن تتابع خبر متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي 2024 للموظفين؟ اللائحة التنفيذية في الخدمة المدنية توضح للجميع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أعلنت وزارة الموارد البشرية رسميًا عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى للعام 2024 لموظفي القطاع العام والخاص في الدولة، حيث تأتي هذه الإجازة بفارغ الصبر بالنسبة للكثيرين الذين يخططون لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. وخلال هذه الفترة، هناك بعض القطاعات التي ستستمر في العمل نظرًا للضرورة القصوى.

بالنسبة للعاملين في القطاعات الحكومية تحت نظام الخدمة المدنية، ستبدأ الإجازة من اليوم الخامس من ذي الحجة 1445هـ، وتستمر حتى اليوم السابع عشر من نفس الشهر. فيما سيحصل العاملون في القطاعات الحكومية تحت نظام العمل على إجازة لا تزيد عن خمسة أيام، وفقًا للقوانين المعمول بها.

أما في القطاع الخاص، فقد أوضحت وزارة الموارد أن الإجازة ستتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام، وفقًا لتقدير كل منشأة. وتنص القوانين على أن العاملين الذين يستلزم عملهم الحضور خلال العيد يجب أن يتم تعويضهم إما بأيام إجازة إضافية أو بزيادة في الرواتب.

كما صرح البنك المركزي السعودي بأن إجازة البنوك ومراكز الصرافة ستبدأ من اليوم السابع من ذي الحجة وتستمر لمدة سبعة أيام. وأكد البنك على ضرورة استمرار الخدمة في بعض الفروع خلال الإجازة، خصوصًا تلك التي تقع في المناطق الدينية والمزدحمة بالحجاج وعلى الحدود.

هذا الإعلان يأتي ليضع جميع الموظفين في صورة واضحة لتخطيط إجازاتهم بكل يسر وسهولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لاستمرارية بعض الخدمات الضرورية خلال هذه الفترة.