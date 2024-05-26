انت الأن تتابع خبر فاكهه لذيذة ومهملة في مصر بسعر التراب تخلصك من الإمساك في دقائق فقط وتمنع ارتفاع الضغط والكولسترول وتعتبر الحل الأمثل لـ حصوات الكلى!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعدد مانجو مصر، وبالأخص ذلك المزروع في محافظة الإسماعيلية، لجودته العالية وفوائده الصحية المتعددة. يأتي المانجو أصلاً من جنوب شرق آسيا والهند، ويُعرف بمذاقه المميز وخصائصه الغذائية المفيدة. تشير الأبحاث إلى أن المانجو يحتوي على الألياف، الفيتامينات، والمعادن التي تسهم في تحسين صحة القلب، بالإضافة إلى أن البوليفينول الموجود فيه يقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، الأمر الذي يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن المانجو

مصدر جيد للبوتاسيوم الذي يساعد في التحكم بضغط الدم، مما يعزز صحة القلب. كذلك، وجدت دراسة أمريكية أن فيتامين ب6 الموجود في المانجو يقلل من خطر تكون حصوات الكلى. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات أن الأنزيمات الهضمية مثل الأميليز والبروتياز الموجودة في المانجو تساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، بينما تساهم الألياف البريبيوتيك مثل البكتين في الحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء.

إضافة إلى ذلك

يحتوي المانجو على مركبات مانجيفيرين وكيرسيتين التي لها خصائص مضادة للالتهاب، وقد تُقلل من خطر الإصابة بأمراض التهابية وأمراض العيون مثل التنكس البقعي. أظهرت الأبحاث أيضاً أن المانجو يمكن أن يكون له تأثير مضاد للأورام، مما يساهم في وقاية الجسم من السرطان.

في الخلاصة