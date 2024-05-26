انت الأن تتابع خبر انا احذركم لمرة المليون الدماء ستسيل للركب.. ليلى عبد اللطيف تكشف وهي مرعوبة عن توقع خطير سيضرب هذه الدولة 30 ذي القعدة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في تصريح لقناتها الرسمية على يوتيوب، عن مجموعة من التنبؤات المثيرة للقلق للأشهر الأولى من العام 2024، مشيرة إلى أن العالم وبعض الدول العربية ستواجه أزمات كبرى قد تؤدي إلى خسائر جسيمة سواء مادية أو بشرية.
وصرحت أن هناك
- احتمالاً لوقوع زلزال شديد بقوة 10 درجات في أحد البلدان، دون أن تحدد بالتحديد أي دولة سيؤثر عليها هذا الزلزال.
- وأضافت عبد اللطيف تنبؤات أخرى تخص تركيا، التي قد تشهد فيضانات وأحداثاً مقلقة قد تدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعلان حالة طوارئ. وتناولت كذلك توقعاتها المتعلقة بمصائب متوقعة في بعض الدول الأوروبية خلال نفس العام.
في جانب آخر
- توقعت ليلي عبد اللطيف تحقيق السعودية لإنجاز رياضي كبير في عام 2024، وأشارت إلى إمكانية ترشح شخصية عربية محبوبة لجائزة نوبل للسلام، حيث رجحت أن يكون ولي العهد السعودي من ضمن المرشحين نظراً لمساهماته في إحلال السلام.
على صعيد لبنان
- ألمحت إلى توقعات بإغلاق المدارس الرسمية وحدوث اضطرابات في مطار رفيق الحريري الدولي، معتقدة أن الظروف ستجبر مدير طيران الشرق الأوسط محمد الحوت على البحث عن حلول. كما نبهت إلى أمطار غزيرة قد تغمر شوارع لبنان، محذرة من كارثة بيئية بسبب العواصف المرتقبة.
- أفادت العرافة أيضًا بإمكانية وقوع لقاء بين حسن نصرالله وقيادات خليجية، وتحدثت عن أزمات سياسية ذات صلة بانتخاب رئيس جمهورية لبنان والصراعات الداخلية المرتبطة به. وحذرت من شتاء 2024 الذي من الممكن أن يكون الأشد خطورة، مشيرة إلى الأمراض والوفيات المرتفعة المتوقعة جراء البرد الشديد.
- هذه التوقعات تعرض مستوى القلق الذي يشغل التنبؤات السنوية، وتعكس الاهتمام العام بمتابعة التنبؤات بكافة أنواعها سواء الطبيعية أو السياسية أو الرياضية.