انت الأن تتابع خبر انا احذركم لمرة المليون الدماء ستسيل للركب.. ليلى عبد اللطيف تكشف وهي مرعوبة عن توقع خطير سيضرب هذه الدولة 30 ذي القعدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في تصريح لقناتها الرسمية على يوتيوب، عن مجموعة من التنبؤات المثيرة للقلق للأشهر الأولى من العام 2024، مشيرة إلى أن العالم وبعض الدول العربية ستواجه أزمات كبرى قد تؤدي إلى خسائر جسيمة سواء مادية أو بشرية.

وصرحت أن هناك

احتمالاً لوقوع زلزال شديد بقوة 10 درجات في أحد البلدان، دون أن تحدد بالتحديد أي دولة سيؤثر عليها هذا الزلزال.

وأضافت عبد اللطيف تنبؤات أخرى تخص تركيا، التي قد تشهد فيضانات وأحداثاً مقلقة قد تدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعلان حالة طوارئ. وتناولت كذلك توقعاتها المتعلقة بمصائب متوقعة في بعض الدول الأوروبية خلال نفس العام.

في جانب آخر

توقعت ليلي عبد اللطيف تحقيق السعودية لإنجاز رياضي كبير في عام 2024، وأشارت إلى إمكانية ترشح شخصية عربية محبوبة لجائزة نوبل للسلام، حيث رجحت أن يكون ولي العهد السعودي من ضمن المرشحين نظراً لمساهماته في إحلال السلام.

على صعيد لبنان