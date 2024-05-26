انت الأن تتابع خبر هيتوزع الهواء لكل الغرفه.. هاتي كيس ملح وإزازة ماية وتعالي أقولك على طريقة عمل تكييف منزلي ببلاش.. مفيش حر تاني! ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبرز الحاجة إلى طرق فعّالة واقتصادية للتكييف في ظل تصاعد درجات الحرارة المستمر، حيث أصبح استخدام مكيفات الهواء أمرًا ضروريًا لتوفير بيئة مريحة خلال الصيف. ومع ذلك، يشكل ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء عائقًا أمام الكثيرين، دافعًا إياهم نحو التفكير في بدائل أقل تكلفة.

يشير المقال إلى طريقة مبتكرة

نظام تكييف منزلي بمكونات بسيطة وغير مكلفة، تستخدم الملح كعنصر أساسي نظرًا لخصائصه في امتصاص الرطوبة والمساهمة في تبريد الجو. قال المصدر إن درجات الحرارة المرتفعة في الآونة الأخيرة دفعت الناس للبحث عن حلول تكييفية تقليدية لا تتطلب استهلاكًا كبيرًا للكهرباء.

لإعداد هذا النوع من التكييف