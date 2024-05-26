انت الأن تتابع خبر هيتوزع الهواء لكل الغرفه.. هاتي كيس ملح وإزازة ماية وتعالي أقولك على طريقة عمل تكييف منزلي ببلاش.. مفيش حر تاني! ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبرز الحاجة إلى طرق فعّالة واقتصادية للتكييف في ظل تصاعد درجات الحرارة المستمر، حيث أصبح استخدام مكيفات الهواء أمرًا ضروريًا لتوفير بيئة مريحة خلال الصيف. ومع ذلك، يشكل ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء عائقًا أمام الكثيرين، دافعًا إياهم نحو التفكير في بدائل أقل تكلفة.
يشير المقال إلى طريقة مبتكرة
- نظام تكييف منزلي بمكونات بسيطة وغير مكلفة، تستخدم الملح كعنصر أساسي نظرًا لخصائصه في امتصاص الرطوبة والمساهمة في تبريد الجو. قال المصدر إن درجات الحرارة المرتفعة في الآونة الأخيرة دفعت الناس للبحث عن حلول تكييفية تقليدية لا تتطلب استهلاكًا كبيرًا للكهرباء.
لإعداد هذا النوع من التكييف
- يُنصح بشراء كيس من الملح الخشن، الذي يعد أكثر فاعلية في امتصاص الرطوبة. يتم وضع هذا الملح في وعاء خالٍ من الثقوب لمنع تسرّبه، ومن ثم يوضع الوعاء في المكان المراد تبريده. يُستحسن أن يكون هذا المكان صغيرًا لضمان نتائج أفضل.
- يُنصح أيضًا بوضع مروحة بجانب الوعاء لتعزيز توزيع الهواء البارد في الغرفة. ويجب مراقبة كيس الملح وتجديده عند الضرورة، بالإضافة إلى إمكانية إعادة استخدام الملح بعد تسخينه في مقلاة عند امتصاصه للرطوبة.
- يُعد هذا الحل البديل ليس فقط وسيلة للتوفير في استهلاك الكهرباء، بل يمكنه أيضًا أن يكون خيارًا صديقًا للبيئة مقارنةً بأنظمة التكييف التقليدية التي تؤدي إلى انبعاثات ضارة. تظهر هذه التقنيات البسيطة أن الابتكار يمكن أن يأتي في أبسط الصور وأكثرها توفيرًا، مما يؤكد مقولة أن "الحاجة أم الاختراع".