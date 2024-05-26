انت الأن تتابع خبر 10 اعراض تحذيريه لارتفاع الكوليسترول.. تعرف على كيفية تقليل الكوليسترول الضار في الدم لأن صحتك بالدنيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسلط الضوء على أهمية الاهتمام بمستويات الكوليسترول في الدم، حيث يعد الكوليسترول مكونًا ضروريًّا للخلايا الصحية، لكن ارتفاعه يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. يُشدّد الخبراء على ضرورة الفحص الدوري للكشف عن مستويات الكوليسترول، خصوصًا لمن لديهم احتمالية أكبر للإصابة بالمشاكل الصحية المتعلقة به. ويُؤكدون أن تبني نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار والوقاية من الدهون الثلاثية.

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