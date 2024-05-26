انت الأن تتابع خبر 10 اعراض تحذيريه لارتفاع الكوليسترول.. تعرف على كيفية تقليل الكوليسترول الضار في الدم لأن صحتك بالدنيا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسلط الضوء على أهمية الاهتمام بمستويات الكوليسترول في الدم، حيث يعد الكوليسترول مكونًا ضروريًّا للخلايا الصحية، لكن ارتفاعه يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. يُشدّد الخبراء على ضرورة الفحص الدوري للكشف عن مستويات الكوليسترول، خصوصًا لمن لديهم احتمالية أكبر للإصابة بالمشاكل الصحية المتعلقة به. ويُؤكدون أن تبني نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار والوقاية من الدهون الثلاثية.
لتقليل الكوليسترول
- يوصى باتباع نظام غذائي الذي يتضمن تناول الألياف والدهون الصحية، مع تجنب السكريات والكربوهيدرات قدر الإمكان، وضرورة الإقلاع عن التدخين والكحول، فضلاً عن التخلص من الوزن الزائد. كما يعتبر التزام بالتمارين الرياضية وتناول الأغذية الغنية بأحماض أوميغا-3 عوامل مساعدة في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول.
- ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، مثل تصلب الشرايين، الذي ينتج عن تراكم الدهون مما يؤدي إلى تضييق الشرايين وتقليل تدفق الدم، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب ويسبب امراض القلب التاجية والسكتات الدماغية. كذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى نتيجة تأثر الأوعية الدموية.
- في ضوء هذه المعلومات، يصبح واضحًا أن التحكم في مستويات الكوليسترول يعد خطوةً أساسيةً للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتفادي مضاعفاتها الصحية التي قد تكون مدمرة.