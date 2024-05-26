يارتني عرفتها من زمان .. كريم من الصيدلية هيخلى بشرتك وجسمك أبيض مثل الشمع وهيقضي على البقع والتصبغات نهائيا

انت الأن تتابع خبر يارتني عرفتها من زمان .. كريم من الصيدلية هيخلى بشرتك وجسمك أبيض مثل الشمع وهيقضي على البقع والتصبغات نهائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم بانثينول يُعتبر واحدًا من أبرز المنتجات المعروفة والمستخدمة عالميًا لتغذية البشرة، حيث يعتمد عليه العديد من الأشخاص لمعالجة مشاكل البشرة. يتكون الكريم من مكونات طبيعية، ويُعبأ بعناية في عبوات محكمة الإغلاق، ويتوفر بأسعار معقولة في متاجر مستحضرات التجميل والصيدليات، مما يجعله متاحًا لجميع الفئات العمرية يجب معرفة كيفية استخدامه بشكل صحيح لتحقيق أفضل النتائج، سواء في تفتيح وتبييض الوجه أو الجسم، ويُنصح باستخدامه بانتظام للحصول على الفوائد المرجوة.

كريم من الصيدلية لتفتيح البشرة

يمكن لكل عروس التحضير لزفافها بتحسين بشرتها وجسمها باستخدام كريم بانثينول بسرعة من خلال تطبيق الوصفة التالية:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من كريم بانثينول.

4 ملاعق كبيرة من جيل الصبار.

5 ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

3 ملاعق كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من فازلين طبي

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم بانثينول

يبدأ الخطوات بخلط كريم البانثينول مع جيل الصبار وماء الورد وزيت اللوز جيدًا، ثم يتم إضافة زيت اللافندر وزيت جوز الهند مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك، يتم إضافة الفازلين الطبي والجلسرين، ويتم مزج جميع المكونات حتى الحصول على خليط متجانس.

يُضاف الخليط إلى علبة بلاستيكية كبيرة نظيفة ومحكمة الإغلاق، ثم يُحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع.

يتم استخدام هذا الخليط عن طريق دهن الوجه والجسم به مرتين في اليوم، صباحًا ومساءً، للحصول على بشرة ناعمة وصافية خالية من العيوب.

فوائد كريم بانثينول

كريم بانثينول يتمتع بعدة فوائد صحية وميزات مميزة تجعله منتجاً مفضلاً للكثيرين، من هذه الفوائد والميزات: