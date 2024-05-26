انت الأن تتابع خبر وفري فلوسك وابسطي جوزك.. تعلمي طريقة عمل بريل المواعين من قشر الليمون بجودة ورغوة عالية 10 كيلو في زي المحلات!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشار إلى طرق اقتصادية وفعالة لصنع بريل المواعين في المنزل باستخدام مكونات متوفرة وبسيطة، مما يسهم في توفير التكاليف وتجنب شراء المنتجات التجارية التي قد تكون باهظة الثمن. يوضح المقال التالي التفاصيل اللازمة لإنتاج 10 كيلوغرامات من بريل المواعين المنزلي بجودة عالية وقوام مطابق للمنتجات المتوفرة في الأسواق.

المكونات الأساسية

لهذه الوصفة تشمل لتر من الماء، ملعقتين من النشا، ملعقة من صودا الكاوية، قشور الليمون الجافة، صابون مبشور، وملعقة من بيكربونات الصوديوم. أولى خطوات التحضير تتضمن تجفيف قشور الليمون تحت أشعة الشمس وغليها مع الماء للحصول على خلاصة مركزة. بعد تبريد وتصفية الخلاصة، يتم إضافة الصابون المبشور وخلطه حتى تحصل على قوام متجانس.

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