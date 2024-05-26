انت الأن تتابع خبر بدون كريمات فرد وتنعيم دائم للشعر بعد وضع ربع ملعقة من هذه الوصفة على الشامبو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة تكسر وتقصف الشعر من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، ولذلك نقدم لك وصفة مجربة لتنعيم وفرد الشعر بدون الحاجة إلى استخدام الكريمات الكيميائية. هذه الوصفة تحتوي على مكونات طبيعية مثل الفازلين وزيت الليمون وغيرها، وتعمل على تغذية فروة الرأس وتطويل الشعر بشكل طبيعي. ستلاحظين الفارق من الاستخدام الأول، وستحصلين على شعر ناعم ومفرود يشع لمعانًا وحيوية بشكل ملحوظ. تابعي

الوصفة وجربيها بنفسك لتحققي النتائج المذهلة والملموسة.

إذا كنتِ تعانين من تكسر وتقصف الشعر، وإذا كان شعرك يعاني من الهيشان والتجعد، يمكنك تجربة وصفة مجربة ومضمونة لتحقيق شعر مفرود ناعم. هذه الوصفة تساعد أيضاً في تقوية الشعر وتحفيز نموه. تستخدم

الوصفة مكونات طبيعية مثل

الفازلين

الطبي،

الحليب المجفف،

زيت الليمون،

وزيت الزيتون.

للوصفة تنعيم وفرد الشعر الخشن بدون كريمات، تحتاجين إلى:

– نصف ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

– نصف ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

– ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

– 2 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بمزج المكونات جيداً للحصول على خليط كريمي سائل. قمي بإضافة مقدار من هذا الخليط إلى شامبوك الخاص، واغسلي شعرك به بلطف مع تدليك فروة الرأس. اشطفي الشعر جيداً بالماء. كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

لزيادة طول وكثافة الشعر، تحتاجين إلى شامبو وكأس من القهوة.

طريقة التحضير والاستخدام: