انت الأن تتابع خبر بدون كريمات فرد وتنعيم دائم للشعر بعد وضع ربع ملعقة من هذه الوصفة على الشامبو والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة تكسر وتقصف الشعر من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، ولذلك نقدم لك وصفة مجربة لتنعيم وفرد الشعر بدون الحاجة إلى استخدام الكريمات الكيميائية. هذه الوصفة تحتوي على مكونات طبيعية مثل الفازلين وزيت الليمون وغيرها، وتعمل على تغذية فروة الرأس وتطويل الشعر بشكل طبيعي. ستلاحظين الفارق من الاستخدام الأول، وستحصلين على شعر ناعم ومفرود يشع لمعانًا وحيوية بشكل ملحوظ. تابعي
الوصفة وجربيها بنفسك لتحققي النتائج المذهلة والملموسة.
- إذا كنتِ تعانين من تكسر وتقصف الشعر، وإذا كان شعرك يعاني من الهيشان والتجعد، يمكنك تجربة وصفة مجربة ومضمونة لتحقيق شعر مفرود ناعم. هذه الوصفة تساعد أيضاً في تقوية الشعر وتحفيز نموه. تستخدم
الوصفة مكونات طبيعية مثل
- الفازلين
- الطبي،
- الحليب المجفف،
- زيت الليمون،
- وزيت الزيتون.
للوصفة تنعيم وفرد الشعر الخشن بدون كريمات، تحتاجين إلى:
- – نصف ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
- – نصف ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.
- – ملعقة صغيرة من زيت الليمون.
- – 2 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون البكر.
طريقة التحضير والاستخدام:
- قومي بمزج المكونات جيداً للحصول على خليط كريمي سائل. قمي بإضافة مقدار من هذا الخليط إلى شامبوك الخاص، واغسلي شعرك به بلطف مع تدليك فروة الرأس. اشطفي الشعر جيداً بالماء. كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.
- لزيادة طول وكثافة الشعر، تحتاجين إلى شامبو وكأس من القهوة.
طريقة التحضير والاستخدام:
- في وعاء، قومي بمزج الشامبو والقهوة جيداً ثم ضعي الخليط على الشعر بأكمله. قومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية، ثم اشطفي الشعر بالماء.
- يمكن استخدام الكحل الأثمد لتكثيف الشعر وتطويله. يمكنك البحث عن وصفات تستخدم الكحل الأثمد والزيوت لعلاج مشاكل الشعر كالتساقط والشيب المبكر. هذا بالإضافة إلى دوره في زيادة كثافة وطول شعر الرموش والحواجب.
- هذا المقال يقدم وصفة طبيعية وفعالة لتنعيم وتطويل الشعر دون الحاجة لاستخدام الكريمات الكيميائية. تتضمن الوصفة مكونات بسيطة مثل الفازلين، الحليب المجفف، زيت الليمون وزيت الزيتون، ويتم خلطها مع الشامبو للحصول على نتائج فورية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم وصفة أخرى لزيادة طول وكثافة الشعر باستخدام الشامبو والقهوة. الاستخدام المنتظم لهذه الوصفات يمكن أن يحسن حالة الشعر ويجعله يبدو أكثر صحة وجمالاً بدون الحاجة لاستخدام منتجات كيميائية ضارة.