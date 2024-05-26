انت الأن تتابع خبر "مش هتخلفي خالص لو بتعملي الحاجات دي".. أسباب إصابة النساء بتكيسات المبيض .. اعرفيها وبلاش منها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني بعض النساء من تكيسات المبايض، وقد لا تظهر أي أعراض مؤلمة عند النساء، وفي معظم الحالات، لا تسبب التكيسات أي ضرر وتختفي بدون علاج في غضون بضعة أشهر وتتكون معظم تكيسات المبيض بسبب الدورة الشهرية، وتسمى هذه التكيسات بتكيسات البيضية الوظيفية.

وهناك أنواع أخرى نادرة للتكيسات :

كل شهر، تتكون تكيسات صغيرة تدعى “الجريبات” في المبيضين وتفرز الجريبات الهرمونات الإستروجين والبروجسترون، وتفتح لإطلاق بويضة واحدة خلال فترة التبويض ويُعرف الجريب الشهري الذي يستمر في النمو باسم تكيس وظيفي، وهناك نوعان من التكيسات الوظيفية.

التكيس الجريبي تتحرر بويضة من المبيض حوالي منتصف دورة الحيض، ثم تسافر البويضة إلى قناة فالوب. يبدأ التكيس الجريبي عندما لا يتم ثقب الجريب، مما يعني أن البويضة لا تطلق وتستمر في النمو.

تكيس الجسم الأصفر : ويتقلص الجريب ويبدأ في إفراز الإستروجين والبروجسترون بعد خروج البويضة من داخله. وهذين الهرمونين ضروريان لحدوث الحمل. في هذه المرحلة، يطلق على الجريب اسم “الجسم الأصفر”.

في بعض الأحيان، تسد الفوهة التي خرجت منها البويضة مما يؤدي إلى تراكم السوائل داخل الجسم الأصفر وحدوث تكيّس و يجب الإشارة إلى أن التكيسات الوظيفية عادة لا تؤذي، ونادرا ما تسبب ألم، وغالبا ما تختفي بشكل طبيعي خلال فترة تتراوح بين دورتين إلى ثلاث دورات.

أسباب وراء حدوث تكيسات المبيض

بالنسبة للأورام الخلوية الجديدة التي تكون غير متعلقة بالدورة الشهرية، هناك أنواع أخرى من الأورام التي تحدث في الجسم.

التكيس الجلداني :