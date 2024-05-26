انت الأن تتابع خبر القرص الفلاحي الطري بطريقة جدتي.. اسرار عمل القرص الطرية بالعجوة على أصولها مكونات بسيطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد تسليط الضوئ على المخبوزات التقليدية والشعبية واحدًا من الأمور التي يهتم بها العديد من الأشخاص، حيث تبرز القرص الطرية المحشوة بالعجوة كأحد أشهى هذه المخبوزات وأكثرها رواجًا. تتميز هذه المعجنات بطراوتها وشكلها المميز الذي يفوق العديد من المنتجات الموجهة في المخابز التقليدية. يحبذ الكثيرون إعداد هذه الوصفة في المنزل نظرًا لسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها بكل بساطة، مما يجعلها الخيار المفضل لكثير من الأمهات وربات البيوت.

تعرف الآن على أسلوب إعداد القرص الطرية المحشوة بالعجوة بخطوات فعالة ومكونات مختارة تضمن لك الحصول على نتائج مثالية. يبدأ العمل بخلط كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر مع ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية الجافة وملعقة كبيرة من السكر. يضاف إليهم نصف كوب من الزبدة الطرية ونفس القدر من الزيت النباتي بالإضافة لكوب من الزبادي وثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة ورشة من الملح وكوب من الماء الدافئ.

بعد عجن العجينة جيدًا وتخميرها لمدة ساعة على الأقل، يتم تحضير الحشو الذي يحتوي على 500 جرام من العجوة وملعقة كبيرة من الزبدة وملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص. يُشكل العجين بعد ذلك إلى دوائر يتم حشو كل منها بمزيج العجوة ثم تُخبز في الفرن المسبق التسخين إلى درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

يُقدم هذا الطبق المميز بجانب كوب من الشاي بالحليب، مما يوفر تجربة تذوق غنية وممتعة. خلال متابعة هذه الخطوات البسيطة، يمكن لأي شخص أن يستمتع بالنكهة الغنية والمميزة للقرص الطرية في راحة منزله، دون الحاجة لتكبد تكاليف الشراء من المخابز الخارجية