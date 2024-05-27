انت الأن تتابع خبر سيدة التنبؤات ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقعات سارة لتونس “أبشروا يا أهل تونس.. هذا كل ما سيحدث”!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت ليلى عبد اللطيف، الفلكية اللبنانية المعروفة، في توقعاتها الأخيرة المنشورة على قناتها الخاصة في يوتيوب، عن مجموعة من التنبؤات للمستقبل، حيث تفاءلت خيرًا لتونس بتحقيق نهضة اقتصادية مرتقبة تحت شعار "الخير قادم يا أهل تونس". وذكرت عبد اللطيف أن الجيش التونسي سيقف صامدًا ضد أي محاولات للتخريب وسيظهر إلى العلن أسرارًا جديدة تورط فيها سياسيون وشخصيات بارزة.

أضافت

أيضًا أن شخصيات من المثقفين والدكاترة ستكون القوة الدافعة لتحقيق هذا الازدهار في تونس. من ناحية أخرى، تحدثت عن السعودية، حيث توقعت أن تصير محط الأنظار والانفتاح في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفته بأنه قائد بشخصية قيادية وقد نجح بالفعل في تحقيق إنجازات كبيرة في فترة وجيزة.

تابعت ليلى في توقعاتها بالإشارة

إلى دور السعودية المستقبلي في بناء تحالفات عربية جديدة تعزز من الوحدة وتقلل الخلافات في المنطقة، مشيرة إلى أن مصر وتركيا ستتعاونان مع السعودية في هذا الشأن. كما توقعت الفلكية اللبنانية أن تعاني أوروبا من مصاعب في المستقبل تشمل الحروب والأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إفلاس شركات كبرى.

بالنسبة لمصر،