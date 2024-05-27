تعلمي طريقة عمل عجينة وصلصة البيتزا خطوة بخطوة هشة وخفيفه جدا وخطوات عمل الحشوة بكل سهولة!!

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رياض - احمد صلاح - تواصل البيتزا استحواذها على قلوب العديد من مختلف الأعمار حول العالم، وتعتبر وجبة مثالية للصغار والكبار بفضل طعمها الشهي وسهولة تحضيرها. لهذا السبب، تبحث العديد من الأمهات عن طرق صنع عجينة البيتزا الصحيحة لتتمكن من إعدادها بجودة عالية في المنزل. تشتهر بطراوتها ونعومتها مما يجعل إعدادها في المنزل غاية في السهولة.

لبدء التحضير، يجب أولاً التعرّف على المكونات الأساسية اللازمة للعجينة، وهي كالآتي:

- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

- نصف كوب من الزيت.

- من كوب ونصف إلى كوبين من الماء الدافئ للعجن.

- ثلاث ملاعق من لبن البودرة.

- رشة ملح.

- ملعقة صغيرة من السكر.

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

لتحضير صلصة البيتزا، التي تعزز نكهتها،

تحتاج إلى:

- كوبين من عصير الطماطم.

- ملعقة من البصل البودرة.

- ثوم بودرة.

- ملعقة من الملح.

- زعتر مجفف، ريحان، فلفل أسود وملعقة من السكر.

خطوات صنع الصلصة