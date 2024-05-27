انت الأن تتابع خبر تعلمي طريقة عمل عجينة وصلصة البيتزا خطوة بخطوة هشة وخفيفه جدا وخطوات عمل الحشوة بكل سهولة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تواصل البيتزا استحواذها على قلوب العديد من مختلف الأعمار حول العالم، وتعتبر وجبة مثالية للصغار والكبار بفضل طعمها الشهي وسهولة تحضيرها. لهذا السبب، تبحث العديد من الأمهات عن طرق صنع عجينة البيتزا الصحيحة لتتمكن من إعدادها بجودة عالية في المنزل. تشتهر بطراوتها ونعومتها مما يجعل إعدادها في المنزل غاية في السهولة.
لبدء التحضير، يجب أولاً التعرّف على المكونات الأساسية اللازمة للعجينة، وهي كالآتي:
- - كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- - نصف كوب من الزيت.
- - من كوب ونصف إلى كوبين من الماء الدافئ للعجن.
- - ثلاث ملاعق من لبن البودرة.
- - رشة ملح.
- - ملعقة صغيرة من السكر.
- - ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
لتحضير صلصة البيتزا، التي تعزز نكهتها،
تحتاج إلى:
- - كوبين من عصير الطماطم.
- - ملعقة من البصل البودرة.
- - ثوم بودرة.
- - ملعقة من الملح.
- - زعتر مجفف، ريحان، فلفل أسود وملعقة من السكر.
خطوات صنع الصلصة
- تتضمن وضع عصير الطماطم وجميع البهارات على نار هادئة حتى تسمك، ومن ثم استخدامها في عمل البيتزا. أما عن عجينة البيتزا، فيتم أولاً خلط المكونات الجافة مثل الدقيق، السكر، الملح، والخميرة ثم تضاف إليها السوائل تدريجياً وتشمل خليط اللبن والماء الدافئ والزيت، وتعجن جيداً حتى تصبح متجانسة ولا تلصق باليدين.
- بعد العجن، توضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة لتخمر بشكل جيد. ومن ثم تفرد في صينية وتغطى بصلصة البيتزا وتزين بالجبن، الزيتون، شرائح الفلفل، الطماطم، والبصل
- وتُخبز في فرن مسخن مسبقاً. يمكن أيضاً فرد كمية العجينة المتبقية وقطعها على شكل ميني بيتزا، وتزيينها بالجبن وشرائح الطماطم قبل الخبز، مما يوفر وجبات سريعة ومحبوبة من قبل جميع أفراد الأسرة.