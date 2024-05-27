انت الأن تتابع خبر ودعاً لألم المفاصل وهشاشة العظام.. فاكهة تزرع في مصر تقوي العظام وتنظف الكبد من السموم وتخفض ضغط الدم وتقوى العظام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت مصر محورية في السوق العالمي للفراولة، حيث تحتل المركز الثاني عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة بمعدل 110 آلاف طن سنويًا إلى مختلف الأسواق العالمية. تأتي هذه المكانة نظرًا لجودة وكمية الإنتاج المصري من الفراولة.

في هذا السياق