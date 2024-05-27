انت الأن تتابع خبر ودعاً لألم المفاصل وهشاشة العظام.. فاكهة تزرع في مصر تقوي العظام وتنظف الكبد من السموم وتخفض ضغط الدم وتقوى العظام والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصبحت مصر محورية في السوق العالمي للفراولة، حيث تحتل المركز الثاني عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة بمعدل 110 آلاف طن سنويًا إلى مختلف الأسواق العالمية. تأتي هذه المكانة نظرًا لجودة وكمية الإنتاج المصري من الفراولة.
في هذا السياق
- بيّن حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، الفوائد الصحية الناتجة عن تناول الفراولة. وأكد على أن هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة كفيتامين C والفوليك، وتحتوي أيضاً على الألياف والبوتاسيوم، مما يعزز من صحة القلب والكبد بالإضافة إلى تحسين وظائف العظام والمناعة.
- كما نوّه علي إلى أهمية الفراولة في تعزيز الصحة الذهنية والعصبية للأطفال نظرًا لاحتوائها على حمض الفوليك وتحسين صحة الجلد والعيون والجهاز الهضمي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث استطرد متحدثاً عن تأثيرها الإيجابي على المزاج ودورها في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، وذلك بفضل المضادات الأكسدة التي تحتويها.
- وبذلك، تظهر الفراولة كثمرة لذيذة ومفيدة صحيًا، وتبرز كأحد العناصر الرئيسية في صادرات الفاكهة المصرية، مؤكدة أهميتها الاقتصادية والصحية التي اكتسبت اعترافًا على المستوى العالمي.