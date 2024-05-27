انت الأن تتابع خبر بطريقة الامهات لعمل أصابع الجلاش بالكاسترد بمكونات متوفره في مطبخك وخطوات بسيطة وطعم رائع لا يقاوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم الأمهات في المنازل أصابع الجلاش بالكاسترد، وهي واحدة من الحلويات الشرقية المفضلة للجميع، سواء للكبار أو الصغار. تمتاز هذه الحلوى بسهولة تحضيرها ومكوناتها الاقتصادية التي تتوفر في كل مطبخ. بفضل هذه المميزات، تفضل الأمهات إعداد أصابع الجلاش بالكاسترد في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات، مما يوفر عليهم التكلفة ويضمن جودة الحلويات.

رغم بساطة هذه الحلوى

فإنها تقدم في المناسبات الخاصة كأعياد الميلاد والتجمعات العائلية وتُقدم بمذاقها الشهي الذي يأتي من كونها غارقة في الشربات.

طريقة تحضير

أصابع الجلاش بالكاسترد تتضمن مكونات بسيطة وخطوات سهلة. يبدأ التحضير بتسخين الحليب على نار متوسطة حتى الغليان، ثم يخلط السكر والنشا والفانيليا في طبق منفصل ويضاف تدريجياً إلى الحليب، مع الاستمرار في التحريك حتى يصبح الخليط كثيفاً.

بعدها، يتم تحضير ورق الجلاش

بدهنه بالزبدة المذابة ووضع الكاسترد عليه قبل طيه ورصه في صينية. تُخبز الصينية في فرن محمى مسبقاً وبعد الخبز تُسقى أصابع الجلاش بالشربات الجاهز وتُقدم باردة.

تحظى أصابع الجلاش