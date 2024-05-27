انت الأن تتابع خبر 4 ابراج موعد مع الرزق الوفير واللعب بالدولارات.. العرافة ليلى عبداللطيف تكشف عنهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبأت ليلى عبد اللطيف، الخبيرة اللبنانية في مجال الفلك والأرقام، بأن العام 2024 سيحمل فرصًا جديدة ومبشرة لعدة أبراج، وذلك خلال تصريحات لها في مقابلة تلفزيونية.

وبينت أن مواليد برج الميزان

سيخرجون من دائرة التحديات المالية الطويلة، بدعم من تأثيرات كوكب بلوتو الذي سيتنقل إلى برج الدلو، مما يُمهد الطريق أمام تحسينات ملحوظة على الصعيد المالي والمهني.

وأضافت أن مواليد برج الجدي

سيلاحظون تحسنًا كبيرًا في وضعهم المالي، وقد يتضمن ذلك شراء عقارات ذات قيمة عالية. أما مواليد برج السرطان، فتوقعت عبد اللطيف أن يكون لإنجازاتهم المهنية دور كبير في جلب مكاسب مالية خلال العام.

كذلك توقعت تحسنًا ملحوظًا لمواليد برج الحمل

في النصف الأول من العام بفضل تأثيرات كواكب الحظ، وتستمر هذه التحسنات مع انتقال المشتري إلى برج الجوزاء في النصف الثاني من العام. في المقابل، أشارت إلى أن مواليد برج العقرب قد يواجهون بعض التحديات المالية، لكنها أكدت على قدرتهم على التغلب على هذه التحديات وتحقيق الاستقرار المالي، خصوصًا في النصف الثاني من العام بدعم من كوكب الحظ.

اختتمت ليلي عبد اللطيف