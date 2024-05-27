ودعاً للشعر الخشن واهلاً بشعر ناعم كالحرير وصفة طبيعية كيراتين لتحويل الشعر الخشن لشعر.ناعم كالحرير بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة.

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رياض - احمد صلاح - تحذر مصادر متخصصة في علم الشعر من الاستخدام المستمر لكريمات الكيراتين الكيمائية التي قد تتسبب في حرق بصيلات الشعر والتهابات فروة الرأس.

وفي محاولة لإيجاد حلول بديلة، يؤكد الخبراء على فعالية المكونات الطبيعية التي يمكن تحضيرها منزليًا كبدائل صحية لهذه الكريمات الكيمائية.

يلفت الخبراء الانتباه إلى أن الخلطات الطبيعية مثل الألوة فيرا، زيت جوز الهند، والبيض، تقدم نتائج مرضية في تنعيم وتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف

. هذه البدائل لا تحتوي على مواد كيمائية ضارة، مما يقلل من المخاطر المتعلقة بصحة الشعر وفروة الرأس.

من الوصفات المنزلية الموصى بها، الوصفة التي تعتمد على نشا الذرة معززة بكريم الشعر، زيت الزيتون وزيت الخروع. تُخلط هذه المكونات معًا وتطبق على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله، مما يساعد في التمليس وإزالة التشابك. الوصفة الأخرى تتضمن استخدام جل الصبار مع زيت الزيتون وزيت الخروع وقليل من زيت اللوز، يتم تطبيقه بنفس الطريقة لنتائج مماثلة.

هذه البدائل تمثل حلولاً آمنة وطبيعية لمن يسعون للعناية بشعرهم دون التعرض للكيماويات الضارة وتأتي كخيارات فعالة للحفاظ على صحة الشعر على المدى الطويل. وبالتالي، يشجع الخبراء على التحول نحو استخدام هذه الوصفات الطبيعية، ليس فقط للجودة التي تقدمها ولكن أيضًا من أجل السلامة والصحة العامة للشعر.