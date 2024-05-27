انت الأن تتابع خبر أنا احذركم للمرة الأخيرة اقترب يوم النهاية.. العرافة ليلى عبد اللطيف تثير رعب وخوف الجمهور وتكشف ماسيحدث قبل عيد الأضحى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت ليلى عبد اللطيف، الخبيرة اللبنانية في مجال الأبراج والفلك، عن بدء تحقق بعض توقعاتها السابقة، ما أثار استغراب الجمهور.

في تصريح خاص بثته قناة "الظفرة"، ذكرت عبد اللطيف أنها قدمت العديد من التحذيرات الفترة الماضية نظراً للأحداث الكبرى التي تنبأت بوقوعها. وأشارت إلى أنها تتوقع حدوث أحداث مقلقة في الأردن، لبنان، ودول شرق أوسطية أخرى قبل عيد الأضحى 2024، محذرة من ظهور فيروس جديد في عمان الأردن قد يكون أخطر من فيروس كورونا، مما قد يدفع السلطات الصحية لاتخاذ تدابير وقائية مشددة.

بالإضافة إلى ذلك، تنبأت بظهور سلالة جديدة وأكثر خطورة من فيروس الجدري. وعلى الرغم من الجدل المستمر حول دقة توقعاتها، إلا أن عبد اللطيف تظل شخصية محورية تجذب اهتمام ومتابعة جمهور واسع، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتثير توقعاتها نقاشات مستفيضة تبرز تأثيرها البالغ على الرأي العام.

واضافة الى ذلك، لفتت عبد اللطيف الانتباه إلى تحقق بعض توقعاتها المتعلقة بالاضطرابات السياسية في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، وحذرت من وقوع كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات وظهور أمراض جديدة. في السياق ذاته، توقعت "شروق شمس السلام" في السودان رغم التحديات، وأشارت إلى إمكانية نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة، مع تركيز إعلامي خاص حول تكساس.

وتحدثت عن اتجاه الأنظار العالمية نحو شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وتغيرات مالية قد تؤثر على الأسواق المالية، مع توقعات باستمرار الاضطرابات السياسية ومخاطر تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك هجمات إرهابية محتملة. وأكدت على ضرورة الحذر والاستعداد، مشددة على الأهمية الكبيرة لأخذ تحذيراتها على محمل الجد.

تبرز هذه التنبؤات مدى تأثير ومتابعة ليلى عبد اللطيف في الرأي العام وتؤكد على أهمية استعداد المجتمعات لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة.