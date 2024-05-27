انت الأن تتابع خبر لتخلص من الناموس نهائياً في الصيف: طرق طبيعية وفعالة لطرد الحشرات من المنزل دون الحاجة للمواد الكيماوية الضارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العائلات لإيجاد طرق طبيعية فعّالة لمنع تواجد الناموس داخل المنازل، وقد قدمت بعض المصادر عدة حلول ممكنة لهذه المشكلة. وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن زيت اللافندر، المعروف بفوائده للبشرة،

يمكن أن يستخدم كطارد طبيعي للناموس من خلال وضع قطرات منه على قطعة قماش ونشرها في أماكن تجمع الناموس داخل المنزل.

علاوة على ذلك

ذُكر أن خليط الخل الأبيض مع الماء بنسبة متساوية يمثل مرشاً طبيعياً قادراً على طرد الناموس عند رشه في الأماكن الأكثر عرضة لتواجدهم. كذلك تُعتبر الشموع العطرية مثل شمع الزنبق والباتشولي خياراً جيداً لهذا الغرض، فاشتعالها في المناطق التي يتواجد بها الأفراد يساهم في التخلص من الناموس.

وفضلاً عن ذلك،