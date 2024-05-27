انت الأن تتابع خبر ودعاً للشيب المبكر.. طريقة الملح الجبار للقضاء على الشعر الابيض تماماً دون الحاجة للصبغات الضارة او مجهود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفضل العديد من النساء استخدام الوصفات الطبيعية لإخفاء الشيب، خصوصًا مع تقدم السن للحفاظ على جمال وصحة شعرهن. ومن بين هذه الوصفات،

تلعب وصفة الملح

دوراً بارزاً في تغطية الشعر الأبيض بفعالية، حيث تجمع بين الملح، مسحوق الحنة، الفازلين، الخل الأبيض، النشا، والقهوة.

لإعداد هذه الوصفة