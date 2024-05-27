انت الأن تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف وهي مرعوبة من ماسيحدث لملك الاردن خلال ايام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت العرافة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، من وجود مؤامرات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة الأردنية. وصرحت عبد اللطيف بأن هذه المخططات تأتي مدعومة من

دول مارقة تسعى لتوسيع نفوذها وإحداث الفوضى في الأردن، وخصوصاً عبر تحركات مشبوهة تستهدف النظام الحاكم.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية الأردنية قادرة على التصدي لهذه المحاولات بفعالية. ونوهت إلى أنها مستعدة لمواجهة أي اعتداءات قد تستهدف الممتلكات داخل العاصمة عمان أو في المناطق الأخرى من المملكة.

كما تطرقت عبد اللطيف إلى الوضع الأمني على الحدود الأردنية التي شهدت تحسينات وتطورات ملموسة. وأكدت على أن الجيش الأردني يبقى على أهبة الاستعداد لردع أي تهديدات قد تواجهها البلاد.

تأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، مما يعزز الحاجة إلى استنفار ويقظة أردنية لحماية أمنها الوطني واستقرارها في مواجهة التحديات الإقليمية المتنامية