انت الأن تتابع خبر بكوب دقيق فقط هتعملي العجينة القطنية المورقة لجميع المخبوزات الذيذة والهشة بدون بيض وبطريقة الشيفات البسطية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نجوم الطهي عن أسرار تحضير عجينة مبتكرة وهشة تعد الخيار الامثل لكل أنواع المخبوزات، من الفطائر إلى البيتزا، بنكهاتها المتنوعة بين الحلو والحادق

. تتميز هذه العجينة بسهولة تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة واقتصادية.

وأوضح الطهاة أن المكونات الأساسية للعجينة تشمل ثلاثة أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات، ملعقة سكر، ثلاث ملاعق كبيرة من لبن البودرة، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، نصف كوب من الزبدة، قليل من الملح وكوب من الماء الدافئ. تُمزج هذه المكونات جيداً لضمان الحصول على عجينة ذات قوام هش ونكهة غنية.

وذكر الطهاة كيفية التحضير، حيث يتم أولاً خلط الخميرة والسكر في الماء الدافئ ويُترك الخليط لبضع دقائق لتفعيل الخميرة. ثم يُضاف الدقيق والملح ويُخلطا جيداً قبل إدخال لبن البودرة والزبدة إلى الخليط، ويُعجن لمدة لا تقل عن سبع دقائق. تُغطى العجينة بعد ذلك بفوطة نظيفة وتُترك لترتاح نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.

تُعتبر هذه العجينة المثالية لإعداد العديد من أنواع المخبوزات اللذيذة والمغذية. بات من السهل الآن تجهيز وجبات منزلية اقتصادية وصحية بفضل هذه الوصفة، التي توفر الوقت والجهد في المطبخ مع التمتع بنتائج مخبوزات بنكهات مميزة وقوام متميز بكل سهولة