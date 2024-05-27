انت الأن تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تخرج بتتوقعات مفزعة وكارثية هذا ماسيحدث في المغرب في النصف الثاني لـ2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبأت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بأحداث مثيرة للعام 2024 خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني مساء الأحد، حيث تزامن حديثها مع احتفالات رأس السنة الجديدة

. صرحت بأن المغرب سيشهد العديد من المفاجآت على المستويات الاقتصادية والسياسية والرياضية، مشيرة إلى إمكانية حدوث تعديلات حكومية تشمل تغيير وزراء وتسليم حقائب وزارية لوجوه جديدة.

أضافة عبد اللطيف أن المغرب سيتقدم كذلك في مجالات البناء والرياضة، وتتوقع اكتشافات مهمة في مجال النفط والغاز. كما تحدثت عن دور بارز للمرأة المغربية في قطاعات السياسة والاقتصاد والأعمال خلال العام القادم.

على الصعيد العالمي، أفادت عبد اللطيف في تصريحاتها المذاعة عبر البرامج التلفزيونية وقناتها الرسمية على يوتيوب، بتوقعاتها لتغييرات وأحداث مؤثرة ستحدث في العالم العربي والعالم بأسره. منها حادث مؤثر في فرنسا قد يغير مجرى الأحداث، وزلزال عنيف بقوة 10 درجات يمكن أن يزيل دولة من الخريطة، وفضيحة كبرى تضرب أحد البنوك العالمية مما قد يسبب أزمة مالية واقتصادية.

توقعت كذلك استقرار الوضع الاقتصادي في مصر بفضل تراجع التضخم وزيادة الاستثمارات الخارجية. وأشارت إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وانتهاء الصراع في غزة نتيجة لحدث كبير يمكن أن يغير المسار. كما تنبأت بحدوث كوارث طبيعية في العراق مثل الفيضانات والجفاف وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العراقي مع استمرار أزمة الهجرة.

يبقى أن توقعات عبد اللطيف تثير الكثير من الاهتمام والنقاش على مستوى العالم العربي، في ظل التغييرات المستمرة والاهتمام المتزايد بفهم وتقدير الأثر الذي يمكن أن تحدثه هذه الأحداث المتوقعة.