انت الأن تتابع خبر لذكاء حاد وذكراة كالحديد الشيخ الشعراوي يفجر حيلة مذهلة سيجعلك لا تخشى العمر حتى وان كنت ابن الستين عاما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعرض الشيخ محمد متولي الشعراوي، المعروف بكونه إمامًا بارزًا للدعاة، مجموعة من الاستراتيجيات الهامة لمساعدة الطلاب على التغلب على صعوبات التذكر خلال فترة الامتحانات التي بدأت مؤخرًا في نهاية العام الدراسي.

أوضح الشعراوي أهمية التركيز وخلو الذهن أثناء استقبال المعلومات، مشيرًا إلى ما جاء في القرآن الكريم بأن الله لم يجعل للإنسان قلبين في جوفه، في تشبيه يعكس عدم قدرة الشخص على التعامل مع معلومات متعددة بشكل مزدوج في نفس الوقت. يشير ذلك إلى الأهمية الكبيرة لتجنب التشتت والغفلة عن طريق التركيز بشكل كامل على المادة الدراسية.

أضاف كذلك أن التركيز المطلق أثناء القراءة قد يمكن الطلاب من جلاء الذهن وعزل الفكرة الأخرى، مما يسهم في تحسين القدرة على التذكر وتقديم أداء أفضل في الامتحانات، حتى للمعلومات التي لم تُراجع طوال العام.

كما خصص الشيخ بعضًا من وقته لشرح نظرية الاستصعاب في علم النفس، مؤكدًا على فائدة تقمص دور المعلم بعد المذاكرة.

ينصح بأن يعمد الطلاب إلى صياغة أسئلة حول المواد التي درسوها، وهي تقنية تعزز من استيعاب وتذكر المعلومات على الأمد الطويل.

تبرز هذه النصائح أهميتها ليس فقط في مساعدة الطلاب على اجتياز امتحاناتهم بنجاح، بل توفر كذلك إرشادات قيمة تساهم في تعزيز فعالية عادات الدراسة والتعلم عمومًا، مؤكدة على أهمية الانضباط الذهني والتحضير الجيد