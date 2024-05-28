انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للرجيم ..مشروب شهير يخسرك 18 كيلو من وزنك وإزالة دهون البطن خلال ايام فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسلط مختصة التغذية الضوء على إحدى الطرق الفعالة للتخلص من الدهون المتراكمة حول الخصر والجوانب والردفين،

وذلك من خلال تحضير مشروب الشمر الحارق للدهون. تؤكد المختصة أن هذا المشروح يساعد في فقدان 18 كيلوغرامًا أو أكثر، مما يمكن الشخص من ارتداء ما يشاء بكل أريحية وثقة.

لإعداد هذا المشروب، يجب استخدام ملعقة كبيرة من الشمر المطحون وكوب من الماء الساخن، ويتم خلط المكونات في كوب قابل للإغلاق للحفاظ على المواد الطيارة المفيدة في الشمر. يُشرب المزيج مائلاً للسخونة بعد أن يبرد قليلاً، وينصح بتناوله قبل الوجبات ومتبوعاً بالشاي الأخضر بعد حوالي ساعتين.

من الضروري التأكيد على أهمية تناول طعام متوازن وصحي والحرص على شرب ما لا يقل عن لتري ماء يومياً بجانب المشروب الحارق للدهون. إضافة إلى ذلك، يُعد دقيق الشوفان بالحليب، الذي يغني بالألياف ويعزز الإحساس بالشبع، خياراً آخر فعّال يُضاف إلى قائمة مشروبات التخسيس.

تشكل هذه المشروبات جزءًا من نظام التخسيس المعتمد على تحفيز حرق الدهون، إذ إن المكونات مثل الليمون الحار تساهم في زيادة معدل الحرق الطبيعي للجسم. تأتي هذه النصائح والخلطات في إطار جهود متواصلة لتقديم حلول صحية وفعالة لمن يعانون من الوزن الزائد، مما يساهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.