انت الأن تتابع خبر اعجاز رباني لفاكهة لذيذة ورخيصة تخفض نسبة السكر في الدم فى غضون 30 دقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة فاعلية مستخلص أوراق التين في تقليل مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الجسم للأنسولين، مما يوفر بديلًا محتملًا لعلاج مرض السكري. خلال تجارب أجريت على القوارض

، تبين أن تناول مستخلص التين مع مشروب الجلوكوز يخفض من مستويات السكر والأنسولين في الدم خلال 30 إلى 120 دقيقة. يحتوي التين على حمض الأبسيسيك الذي ثبت أنه يعزز أداء الأنسولين ويساهم في تنظيم سكر الدم.

وذكر الباحثون أن الخصائص المفيدة لمستخلص التين لا تقتصر على تنظيم السكر فحسب، بل تشمل أيضًا تحسين مستويات الأحماض الدهنية وفيتامين E، مما يسهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا المستخلص المرضى على الحفاظ على وزن صحي ويوفر الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية.

تأتي هذه المعلومات لتؤكد دور التين كعنصر غذائي مهم في مساعدة مرضى السكري على إدارة مستويات الجلوكوز في الدم بشكل فعال. هذا الاكتشاف قد يفتح آفاقًا جديدة لتطوير علاجات بديلة لمرض السكري، ويعزز من الفهم العلمي لفوائد التين في تحقيق التوازن الصحي