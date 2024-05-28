انت الأن تتابع خبر العرافة ليلى عبداللطيف ترعب المصريين وتفجر مفاجأة مدوية ستجعل شعر الرأس يقف من شدة الهول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطرح ليلى عبد اللطيف، الشخصية البارزة في مجال الفلك بالشرق الأوسط، سلسلة من التوقعات الفلكية للأشهر المتبقية من عام 2024، من خلال قناتها الخاصة على يوتيوب، لفتت هذه التوقعات انتباه العديد من المتابعين في العالم العربي.

خلال الإعلان

أوضحت ليلى أن توقعاتها تشتمل على تحذيرات من وقوع كوارث طبيعية، كالعواصف العنيفة والزلازل، وأشارت أيضًا إلى إمكانية حدوث نزاعات إقليمية. وذكرت أن تلك التوقعات مستندة إلى حركات الكواكب وقد لا تكون دقيقة بشكل مطلق.

من جهتهم