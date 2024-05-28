انت الأن تتابع خبر ياريتني كنت من بـرج الجدى الحظ الوفير والخير كلة من نصيبهم ..ملكة الابراج ماغي فرح تزف البشرى والفرح لهذا البرج خلال الأشهر القادمة من 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تكشف توقعات برج الجدي لعام 2024، التي قدمتها الخبيرة الفلكية ماغي فرح، عن فترة حافلة بالتحولات الكبيرة والفرص المتنوعة على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.
وأوضحت فرح
- أن مواليد هذا البرج سيشهدون بدايات جديدة في العلاقات العاطفية والفرص الوظيفية التي قد تغير مجرى حياتهم، كما تنبئ الأفلاك بأخبار سارة بما يختص بالصحة.
- أضافت فرح أن العام الجديد يخبئ التحولات الجذرية لمواليد برج الجدي، خاصة في شهري فبراير ويوليو، حيث ستلعب بعض المفاجآت دورًا في اتخاذ قرارات مهمة. كما ذكرت أن الحدث الفلكي البارز في العام هو انتقال كوكب بلوتون من برج الجدي إلى برج الدلو، مما يلقي الضوء على الشؤون المالية والاستثمارية ويتطلب من مواليد الجدي التكيف مع الظروف الجديدة.
على الصعيد المهني
- تتوقع فرح النجاح في مجالات مثل الصناعة والترويج للأفكار، مما يفتح الباب لفرص مؤثرة في الأشهر المقبلة. من ناحية أخرى، بيّنت أن بعض مواليد الجدي سيختبرون فترات متميزة في مجالات الثقافة والفن، وتوقعت تأثيرات بلوتون على الأرباح في العقارات والمالية.
- أما بالنسبة للجانب العاطفي في 2024، فتشير الفلكية إلى وقت مليء باللقاءات والعلاقات الجديدة التي قد تؤدي إلى التزامات كبرى، خصوصًا في شهر مايو. وتوقعت فصل الصيف أن يكون مشحونًا بالمشاعر القوية مع وعد بتغييرات إيجابية في الحياة العاطفية وإمكانية الارتباط أو الزواج.
- بالنسبة للصحة، نصحت فرح بالاهتمام بالجهاز التنفسي وضرورة التخلص من السموم، خصوصًا في الأشهر الأخيرة من العام حيث يبدو أن هناك فترات نقاهة وشفاء لمن يعانون من مشكلات صحية.
- تظل توقعات ماغي فرح مصدر اهتمام ومتابعة لكثيرين، حيث يطلعون على ما يمكن أن يحمله الفلك من تغييرات وأحداث قد تؤثر على مختلف الجوانب في حياتهم خلال العام الجديد.