انت الأن تتابع خبر ياريتني كنت من بـرج الجدى الحظ الوفير والخير كلة من نصيبهم ..ملكة الابراج ماغي فرح تزف البشرى والفرح لهذا البرج خلال الأشهر القادمة من 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف توقعات برج الجدي لعام 2024، التي قدمتها الخبيرة الفلكية ماغي فرح، عن فترة حافلة بالتحولات الكبيرة والفرص المتنوعة على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.

وأوضحت فرح

أن مواليد هذا البرج سيشهدون بدايات جديدة في العلاقات العاطفية والفرص الوظيفية التي قد تغير مجرى حياتهم، كما تنبئ الأفلاك بأخبار سارة بما يختص بالصحة.

أضافت فرح أن العام الجديد يخبئ التحولات الجذرية لمواليد برج الجدي، خاصة في شهري فبراير ويوليو، حيث ستلعب بعض المفاجآت دورًا في اتخاذ قرارات مهمة. كما ذكرت أن الحدث الفلكي البارز في العام هو انتقال كوكب بلوتون من برج الجدي إلى برج الدلو، مما يلقي الضوء على الشؤون المالية والاستثمارية ويتطلب من مواليد الجدي التكيف مع الظروف الجديدة.

على الصعيد المهني