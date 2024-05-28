انت الأن تتابع خبر 5 أطعمة تجنها فوراً وتمنع خسارة الوزن الزائد.والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبين خبيرة التغذية الهندية خياطي روباني الحاجة إلى الحذر تجاه بعض الأطعمة الصحية التي قد تعيق عملية إنقاص الوزن، وذلك في تصريحات لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام

أوضحت روباني أن الدهون

رغم أهميتها، تحتوي على كمية سعرات حرارية تفوق ضعف ما تحتويه الكربوهيدرات والبروتينات، مما يستلزم التعامل بحذر مع استهلاك الدهون في النظام الغذائي.

بالإشارة إلى موقع "إن دي تي في"،

قدمت روباني مقارنة توضح أن ملعقة كبيرة من الزبدة تحتوي على 50 سعرة حرارية، في حين تحتوي تفاحة كاملة على 90 سعرة حرارية، لكنها خالية من الدهون وغنية بالألياف مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما ذكرت خبيرة التغذية قائمة تضم خمسة أنواع من الأطعمة الصحية التي قد تكون عائقاً أمام فقدان الوزن:

1. الأفوكادو، الذي يحتوي على 200 سعرة حرارية و19 جرام من الدهون لكل 100 غرام.

2. العصائر، والتي يمكن أن تكون مليئة بالسعرات الحرارية عند إضافة البذور وزبدة الجوز والحليب.

3. زبدة المكسرات، التي تحتوي على 600 سعرة حرارية لكل 100 غرام.

4. الوجبات المجففة مثل رقائق الموز المجففة التي تحتوي على 519 سعرة حرارية لكل 100 غرام.

5. الحلويات بدون سكر، التي تظل غنية بالسعرات الحرارية والدهون.

لذا