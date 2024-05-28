اقولها وانا خائفة لكن هذه الحقيقة.. العرافة ليلى عبد اللطيف تثير قلق الجمهور بعدما أكدت ماسيحدث خلال الايام القادمة

انت الأن تتابع خبر اقولها وانا خائفة لكن هذه الحقيقة.. العرافة ليلى عبد اللطيف تثير قلق الجمهور بعدما أكدت ماسيحدث خلال الايام القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتوقعاتها الجريئة، تحذيراً يشير إلى احتمال وقوع كارثة كبرى خلال اليومين القادمي

مما أثار موجة من القلق في أوساط الجمهور