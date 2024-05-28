انت الأن تتابع خبر أرى نهاية هذه الدولة أمامي واضحة الجيولوجي الهولندي يكشف زلزال كبير في هذا الموعد. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن فرانك هوغربيتس، الراصد الزلازل الهولندي، توقعاته بوقوع زلزال قوي خلال اليومين المقبلين، وذلك بناءً على معطيات سحبها من الهيئة الفلكية SSGEOS التي يترأسها.
وأوضح هوغربيتس
- في تغريدة نشرها اليوم السبت، على منصة "إكس" أن الهيئة رصدت توافقات كوكبية بين عطارد والزهرة في 24 و25 مايو، مما قد يعزز من فرص حدوث زلزال قوي تقريبًا بين 26 و27 مايو.
- لفت هوغربيتس إلى أن التقارب الكوكبي لعطارد يمكن أن يكون له تأثير مباشر على الزيادة في الأنشطة الزلزالية هذا الأسبوع. تأتي هذه التحذيرات والتوقعات في ضوء دراسات فلكية وجيولوجية تربط بين حركات الكواكب والنشاط الزلزالي على الأرض، موضحا أن هذه المعلومات تسعى لأخذ الحيطة والاستعداد لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن هذه الظواهر الطبيعية.