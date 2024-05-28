انت الأن تتابع خبر أرى نهاية هذه الدولة أمامي واضحة الجيولوجي الهولندي يكشف زلزال كبير في هذا الموعد. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن فرانك هوغربيتس، الراصد الزلازل الهولندي، توقعاته بوقوع زلزال قوي خلال اليومين المقبلين، وذلك بناءً على معطيات سحبها من الهيئة الفلكية SSGEOS التي يترأسها.

وأوضح هوغربيتس