انت الأن تتابع خبر ابهري جوزك ودلعيه جامد الليلة .. ضعي زيت الزيتون والزبادي في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميع النساء لديهم اهتمام كبير بجمالهم واظهاره بشكل دائم من أجل أزواجهم ، وذلك بواسطة العناية بالبشر والشعر والاهتمام بالجسم، معظم السيدات يتجهون إلى تعقب مراكز التابعة بالتجميل ومراعاة جميع ما يتعلق بالجمال، بينما منذ فترة قريبة صاروا مهتمين بالوصفات الطبيعية بشكل هائل دون الاحتياج بالذهاب إلى صالونات ومراكز التجميل والاهتمام بالبشرة والشعر، ذلك وبجانب استعمال الوصفات الطبيعية الغير باهظة الثمن وجميع المكونات المتاحة داخل كل بيت.

زيت الزيتون والزبادي على القرنفل

حيث يعتبر الشعر الناعم حلم كثير من الفتيات ولذلك تبذل قصاري جهدها في استهلاك مواد طبيعية أو شراء الزيوت ذات سعر مرتفع، ولذلك تستطيع متابعة الوصفة التالية:

خمسة ملاعق طعام زبادي.

ملعقة طعام كبيرة من القرنفل البودر.

ملعقتان كبيرتان عسل أبيض.

ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون.

كيفية التحضير