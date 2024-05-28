اسباب اصفرار العين وطرق علاجها بسرعة

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رياض - احمد صلاح - أهلاً بكم في مقالنا اليوم الذي سنتحدث فيه عن مشكلة شائعة تواجه العديد من الأشخاص وهي مشكلة اصفرار العين. يعتبر اصفرار العين بمثابة إشارة إلى وجود مشاكل صحية تؤثر على الجسم بشكل عام، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال أسباب اصفرار العين، الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة، وأبرز الطرق التي يمكن اتباعها لعلاجها بشكل فعال. تابعونا للمزيد من المعلومات والنصائح الهامة.

تعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة اصفرار العين

ويشير هذا التغير في لون العين إلى وجود مشاكل صحية أخرى في الجسم. لذلك، من الضروري معرفة أسباب اصفرار العين وكيفية علاجها. تابعوا مقالنا للمزيد من المعلومات.

أسباب اصفرار العين:

يمكن التعرف على مشاكل الجسم من خلال لون العين، فاصفرارها يمكن أن يشير إلى وجود مشاكل صحية كثيرة. تعرف على أسباب اصفرار العين وكيفية معالجتها.

اصفرار العين هو تغيير في لون العين من الأبيض إلى الأصفر نتيجة لارتفاع نسبة البيليروبين في الدم وعدم قدرة الجسم على التخلص منه بشكل صحيح.

الأسباب الرئيسية لاصفرار العين هي:

أمراض الكبد.

الحصوات الموجودة بالجسم.

عدم قدرة الجسم على التخلص من البيليروبين.

فقر الدم الانحلالي.

التهاب البنكرياس.

سرطان الكبد أو البنكرياس.

اضطراب الغدة الدرقية.

زيادة انتاج البيليروبين نتيجة لانهيار خلايا الدم الحمراء.

الملاريا.

علامات اصفرار العين تشمل:

تغير لون العين إلى الأصفر.

اصفرار الجلد وبهتان البشرة.

تغير لون اللسان إلى الأصفر.

فقدان الشهية.

إرهاق العين وبهتان المنطقة المحيطة بها.

طرق علاج اصفرار العين تشمل:

1. تناول الخضروات الغنية بالفيتامينات.

2. شرب ماء الورد.

3. تناول عصير السفرجل يومياً.

4. استهلاك عصير الطماطم الطازج.

5. تناول عصير الليمون لتقوية المناعة.

6. شرب الكميات الكافية من الماء يومياً.

اصفرار العين يعتبر مشكلة شائعة تدل على وجود مشاكل صحية في الجسم