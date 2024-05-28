معجزة المعجزات لعشبة شهيرة متواجدة بكل بيت بسعر التراب تنهى النقرس وتعالج آلام المفاصل والعظام..

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رياض - احمد صلاح - كشفت دراسات علمية حديثة عن الفوائد الطبية المتعددة لعشبة حبة الملوك، التي تُعرف أيضاً ببذرة القطن وتأتي أصولها من الهند. تنتمي هذه العشبة إلى فصيلة الحلبية وتحمل الاسم اللاتيني Euphorbiaceae.

تتميز حبة الملوك بحجمها الصغير وأوراقها البيضاوية المزودة بنتوءات. تنمو الأزهار الذكورية في قمة النبتة بينما تظهر الأزهار الأنثوية على أسفل العنقود، وتنتج النبات ثماراً تحوي كل منها بذرة واحدة يتم منها استخلاص زيت يُستخدم في علاج العديد من الحالات الطبية. وأضافت الدراسات أن زيت حبة الملوك يُستخدم خصوصاً في علاج الالتهابات، آلام المفاصل، المغص البطني، متاعب المعدة، الحمى والسعال الديكي، وذلك بمزجه مع عصير الزنجبيل. نتيجة لذلك، ينصح خبراء بضرورة استخدام هذه العشبة بحرص شديد بسبب الآثار الجانبية المحتملة مثل الألم الحارق والغثيان. كما يشار إلى أهمية الالتزام بالجرعات الموصى بها، خصوصًا في الطب الصيني حيث تُعد حبة الملوك مسهل قوي. تُحظر استخدامها على النساء الحوامل والأطفال لتجنب المخاطر الصحية المترتبة على ذلك. يُنصح دائماً بالالتزام بتعليمات الاستخدام الآمن والتشاور مع المختصين قبل البدء بأي علاج يتضمن استخدام هذه العشبة لضمان تحقيق الفائدة القصوى مع تقليل المخاطر