أقوى وصفة لتبيض اليدين والقدمين وإزالة سواد الشمس والقضاء على حب الشباب والهلات السوداء وتحويد لون الجسم

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رياض - احمد صلاح - تستخدم وصفات طبيعية متنوعة لتفتيح البشرة بأمان وفعالية، خاصة في المناطق التي تتعرض عادةً لأشعة الشومس مثل اليدين والقدمين.

هذه الوصفات

تحتوي على مكونات طبيعية تعمل على إزالة الاسمرار والبقع الداكنة مع الحفاظ على رطوبة البشرة ونعومتها.

من ضمن هذه الوصفات،

خليط يتكون من ثلاث ملاعق من الحليب مع ملعقة من نشا الذرة وملعقة من عصير الليمون، يُطبق مرتين أسبوعيًا لمدة 10 دقائق. تساهم هذه العملية في إزالة خلايا الجلد الميت وتفتيح البشرة. بالإضافة إلى ذلك، توجد وصفة تشمل الطماطم والكربوناتو مع عصير الليمون وزيت اللوز، وتُستخدم ثلاث مرات أسبوعيًا لتحقيق نتائج مرجوة.

كبديل،

تُستخدم خلطة تجمع بين القهوة والسكر والفازلين؛ وتُطبق بحركات دائرية وتُترك لمدة 15 دقيقة قبل الغسل. وصفة أخرى تعتمد على مزج الخيار المهروس والزبادي، حيث يُوضع الخليط على اليدين والقدمين لمدة 15 دقيقة ثم يُشطف بالماء الفاتر.

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